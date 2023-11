Sem Fabiana, Osasco vence Barueri e se recupera na Superliga Feminina

No único jogo do dia da Superliga Feminina 2023/24, o Osasco São Cristóvão Saúde foi ao ginásio José Corrêa enfrentar a equipe do Barueri. O Osasco venceu por 3 sets a 0 (25x16; 25x20; 25x17).

A partida é a primeira da equipe após a saída da central Fabiana, que anunciou a rescisão de contrato com o clube após três temporadas.

O Osasco chegou pressionado ao confronto. Perdeu para o Maringá, em casa, por 3 sets a 1. Já o Barueri não joga desde o dia 15/11, quando perdeu para o Sesc-Flamengo no tie-break.

Com a vitória, o Osasco soma seis pontos em seis jogos, mesma pontuação de Fluminense e Sesc-Flamengo. O Barueri segue com um ponto somado na décima posição.

Na próxima rodada, o Osasco São Cristóvão Saúde enfrenta o Pinheiros, em casa, no domingo (26) às 18h30. O Barueri encara o Gerdau Minas, em Belo Horizonte, no sábado (25) às 21h.

Fabiana Claudino deixa Osasco

Na tarde desta quarta-feira (22), o Osasco São Cristóvão Saúde divulgou, em nota via instagram, que a central bi-campeã olímpica, Fabiana Claudino, foi desligada do clube.

O pedido para o desligamento foi feito pela própria atleta por motivos pessoais e acatado pela direção.

Fabiana defendeu o Osasco nas últimas três temporadas e era um dos destaques do time.

Por meio de uma postagem oficial, Fabiana comentou o pedido de dispensa:

"Olá pessoal, vim aqui dividir com vocês que optei por não fazer mais parte do Osasco Voleibol Clube. Um mix de sensações e sentimentos me invade. Às minhas companheiras, todo o meu apoio e carinho. Aos meus fãs, muito obrigado pelo amor de sempre. Isso não é um adeus, espero encontrá-los novamente nas quadras".

Mais tarde, via stories, Fabiana confirmou que está bem mentalmente, psicologicamente e que está com a família.

No pré-jogo, o técnico Luizomar de Moura comentou que o time vai ao mercado caçar uma substituta, jovem, para o lugar de Fabiana. Será difícil encontrar uma substituta à altura, mas o time irá ao mercado.

Além disso, Luizomar também comentou que a comissão técnica irá acelerar o processo de adaptação da central norte-americana Butler, que integrou o elenco há pouco tempo.

Segundo fontes da CT, cobranças excessivas da torcida, projetos fora do país e o último jogo contra o Maringá foram alguns dos fatores que pesaram na decisão.

Pelas regras da Superliga, a central não pode jogar por outra equipe que participe da competição na temporada. A regra diz que se uma atleta é inscrita por um time, não pode vir a defender outro no decorrer do campeonato.

Barueri x Osasco

O pressionado Osasco dominou o primeiro set. A parcial foi tranquila e as osasquenses dominaram a parcial do início ao fim. Maira e Tifanny pontuaram seis vezes cada e levaram o time a vitória por 25x16.

O Barueri errou muito no segundo set. A quantidade de erros impediu que o time se aproximasse do Osasco no placar. Vitória osasquense também no segundo set, agora por 25x20.

O terceiro set seguiu o script dos dois primeiros. Pelo lado do Osasco, todas as jogadoras jogaram bem e tiveram seus momentos de destaque. Superioridade física, técnica e tática das campeãs mundiais.

Camila Brait foi eleita a melhor jogadora da partida e levou o troféu viva vôlei.