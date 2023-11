Superliga Feminina: Osasco e Minas confirmam favoritismo

O terceiro dia de disputa da Superliga Feminina 2023/2024 marcou a estreia de dois favoritos ao título: Osasco São Cristóvão Saúde e Gerdau Minas.

O Osasco enfrentou a equipe do Brasília, fora de casa, e venceu pelo placar de 3x0 (25x21;25x22;25x20). A equipe comandada por Luizomar de Moura convenceu e fez uma boa partida.

Já o Gerdau Minas levou um susto do BluVôlei no primeiro set. O time catarinense fechou a parcial por 25x12. Porém, Nicola Negro utilizou o banco e conseguiu confirmar a vitória.

Ambas as equipes tiveram um bom período de preparação antes do início do campeonato. O Osasco, após conquistar o Campeonato Paulista, jogou uma série de amistosos para não perder o ritmo de jogo: venceu o Renasce Sorocaba, no Liberatti, e o Allianza Lima, no Peru.

O Gerdau Minas perdeu o Campeonato Mineiro para o Praia Clube. Porém, uma semana depois, conquistou a Supercopa, em cima do mesmo Praia Clube, e chega com moral para a disputa do campeonato nacional.

Veja como foram os jogos:

Brasília x Osasco São Cristóvão Saúde

O Osasco São Cristóvão Saúde venceu de forma consistente a equipe do Brasília. O confronto, ao longo dos últimos anos, costuma ser equilibrado. Mas o que foi visto hoje na capital do país vai contra essa afirmação: vitória tranquila do time paulista por 3x0 (25x21;25x22;25x20).

No primeiro set, muitos erros de ambos os lados. O nervosismo da estreia era nítido e o nível de voleibol apresentado estava um pouco abaixo. Porém, a experiência e a organização tática das osasquense fez com que o time fosse mais lúcido nos contra-ataques, e com isso, saísse com a vitória.

No segundo set, o bloqueio do Brasília melhorou. Foram 6 pontos das brasilienses contra apenas um de Osasco na parcial. No entanto, mais uma vez, as paulistas atacavam melhor. A partir do vigésimo ponto, domínio e vitória de Osasco.

No último set, a equipe osasquense conseguiu manter-se a frente do placar desde o início e, com o adversário já abatido, venceu o jogo.

Destaque para a central norte-americana, Callie, eleita melhor jogadora da partida. Lorrene (Osasco) e Lanna (Brasília) foram as maiores pontuadoras com 14 pontos cada. A central Fabiana também fez um excelente jogo.

O Osasco São Cristóvão Saúde volta a quadra na quarta-feira (15), em casa, às 18h30 contra o Maringá. Já o Brasília viaja até Belo Horizonte para enfrentar o Gerdau Minas na terça-feira (14).

Gerdau Minas x BluVôlei

A segunda partida do dia foi repleta de surpresas. A maior parte da torcida minatenista contava com uma vitória tranquila por 3 sets a 0. Porém, logo no primeiro set, as catarinenses imprimiram um ritmo de jogo avassalador e venceram por 25x12.

Nicola Negro precisou mexer e as substituições surtiram efeito. A ponteira dominicana Yonkaira Peña, que seria poupada, entrou no lugar da americana Anna Mitchen, que não fez um bom jogo.

A entrada de Peña, que marcou 12 pontos, fez com que o Minas melhorasse no ataque e conseguisse imprimir seu estilo de jogo, o que permitiu a vitória minastenista nos três sets seguintes.

Ambas as líberos foram muito bem. O jogo teve muitas defesas e vários rallys. Outro destaque foi a levantadora Ana Cristina, do BluVôlei, que fez uma ótima distribuição entre suas atacantes.

Mesmo com a vitória, o alerta segue ligado para o Gerdau Minas. A equipe errou 30 vezes em quatro sets, um número alto para um time com pretensões de título. O BluVôlei errou 19.

O Minas enfrenta o Brasília, em casa, na próxima terça-feira (14) às 18h30. Já o BluVôlei vai até Uberlândia jogar contra o atual campeão Praia Clube às 18h30, também na terça-feira.