São José vence Vôlei Renata e segue invicto na Superliga Masculina

Na noite desta terça-feira (5), o São José recebeu o Vôlei Renata em partida válida pela quinta rodada da Superliga Masculina 2023/24. O São José levou a melhor por 3 sets a 1 (21x25; 25x19; 25x20;25x21).

O São José chegou ao confronto com uma das melhores campanhas. Venceu o quatro jogos que disputou e briga pela primeira colocação com o Sada Cruzeiro. A vitória de hoje leva o time a segunda posição na tabela. Fica atrás do Cruzeiro no set average.

O Vôlei Renata vive em altos e baixos. Nos últimos quatro jogos, venceu dois (Sesi Bauru e Uberlândia) e perdeu dois (Araguari e Suzano). Mesmo começando melhor na partida, a equipe chega a sua terceira derrota em cinco jogos, mas permanece na quarta colocação.

O São José volta a quadra na segunda-feira (11), quando enfrenta o Araguari fora de casa às 18h30. O Vôlei Renata joga na terça-feira (12) contra o APAN Blumenau, em casa, também às 18h30.

São José x Vôlei Renata

O Vôlei Renata começou melhor na partida. A equipe campinense foi melhor nos ataques e contou com a instabilidade dos mandantes para vencer o primeiro set por 25x21.

A partir do segundo set, o São José reagiu. O time melhorou nos ataques e passou a ser mais constante. A partir disso, conseguiu jogar a frente do placar nos dois sets seguintes e virou o jogo para 2x1.

O quarto set foi equilibrado, ambas as equipes trocaram pontos e erraram menos. Mas a superioridade nos ataques do São José, especialmente do tripé Douglas Souza, Felipe Roque e Ademar, levaram o time à vitória por 3 sets a 1.

Matheus Brasília, levantador do São José, foi eleito o melhor jogador da partida e levou o troféu viva vôlei.