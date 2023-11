Vôlei: saiba onde assistir aos jogos da semana

A Superliga Masculina e Feminina estão pegando fogo. Nesta semana, acontecem os jogos da quarta e quinta rodada e o vôlei fã ganha uma grade recheada de bons jogos para acompanhar.

Pensando nisso, a VAVEL montou uma lista com as partidas da semana e suas respectivas transmissões. Assim, você pode se preparar para tudo que está por vir.

Além das transmissões costumeiras do Sportv 2 e d o Canal Vôlei Brasil, ambos pagos, a CBV passa a oferecer, em parceria com a mesma Nsports, a transmissão de um jogo gratuito por rodada no Youtube.

Transmissões da Semana

28/11 (terça-feira): Praia Clube x Unilefer Maringá às 18h30 (Sportv 2) - Superliga Feminina

28/11 (terça-feira): Fluminense x Gerdau Minas às 21h (Sportv 2) - Superliga Feminina

28/11 (terça-feira): Itambé Minas x APAN Blumenau às 19h (Youtube) - Superliga Masculina

29/11 (quarta-feira): Brasília Vôlei x Pinheiros às 20h (Canal Vôlei Brasil) - Superliga Feminina

29/11 (quarta-feira): Sada Cruzeiro x Uberlândia às 18h30 (Sportv 2) - Superliga Masculina

29/11 (quarta-feira): América- MG x Joinville às 19h30 (Canal Vôlei Brasil) - Superliga Masculina

29/11 (quarta-feira): Sesi Bauru x São José às 21h (Sportv 2) - Superliga Masculina

1/12 (sexta-feira): Brasília Vôlei x São Caetano às 18h30 (Sportv 2) - Superliga Feminina

1/12 (sexta-feira): Unilefer Maringá x BluVôlei às 19h30 (Youtube) - Superliga Feminina

1/12 (sexta-feira): Fluminense x Sesc Flamengo às 21h (Sportv 2) - Superliga Feminina

2/12 (sábado): APAN Blumenau x Vedacit Guarulhos às 16h (Canal Vôlei Brasil) - Superliga Masculina

2/12 (sábado): Pinheiros x Gerdau Minas às 18h30 (Sportv 2) - Superliga Feminina

2/12 (sábado): Barueri x Praia Clube às 21h (Sportv 2) - Superliga Feminina