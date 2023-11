Suzano se recupera e vence Vôlei Renata pela Superliga Masculina

Nesta segunda-feira (27), Vôlei Renata e Suzano se enfrentaram pela quarta rodada da Superliga Masculina 2023/24. O Suzano venceu por 3 sets a 0 (21x 25; 25x21; 25x23; 25x21).

O Vôlei Renata chegou ao confronto com duas vitórias e uma derrota. Na última rodada, a equipe foi superada pelo Araguari por 3 sets a 2. Segunda derrota em dois jogos para Campinas.

O Suzano chegou ao confronto pressionado. Após vencer o Guarulhos na estreia, o time perdeu nas últimas duas rodadas para Itambé Minas e Sesi Bauru por 3 sets a 0. O placar de hoje leva a equipe a cinco pontos na tabela.

Pela quinta rodada, o Vôlei Renata enfrenta o São José, fora de casa, às 21h na terça-feira, dia 5 de dezembro. Já na segunda-feira (4), o Suzano recebe o Araguari às 18h30.

Vôlei Renata x Suzano

O início do jogo foi equilibrado. Ambas as equipes trocaram pontos até a metade do set, quando o Vôlei Renata abriu vantagem e manteve-se à frente do placar até o final.

Na segunda parcial, foi a vez do Suzano abrir vantagem e sustentá-la até o fim. O time contou com Sabino para confirmar a vitória e empatar o confronto.

O terceiro set foi recheado de altos e baixos. O Suzano chegou a abrir sete pontos de vantagem, mas o Vôlei Renata se recuperou no jogo e chegou a empatar. Mas erros decisivos do time mandante permitiram que o Suzano vencesse o set e ficasse a um set da vitória.

No quarto, e último, set, o Suzano dominou a parcial e conseguiu vencer a partida. A parcial foi equilibrada, mas o oposto campinense, Bruno Lima, se lesionou e teve de ser substituido. Abalados, o Vôlei Renata não conseguiu virar bola em seu side-out e cedeu a vitória.

Troféu Viva Vôlei para Hiago Dutra.