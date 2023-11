Superliga Masculina: Minas e São José vencem na rodada

O início da semana foi marcado por dois grandes jogos da Superliga Masculina 2023/24. Minas x Araguari abriu a rodada e os mineiros venceram por 3x0 (25x21; 25x22; 25x22). Já o

As partidas marcam a estreia de Araguari, São José e América-MG no campeonato. O Itambé Minas, na última sexta-feira (10), jogou contra o Joinville em jogo adiantado da 6ª rodada, em função da disputa do mundial de clubes.

Na segunda rodada, o Araguari jogará apenas no domingo (19) em São Paulo contra o Sesi. Já o Minas ganhará um descanso ainda maior e retornará às quadras na segunda-feira (20), quando receberá o Suzano.

O América-MG receberá o Blumenau na quinta-feira (16) às 19h30. O São José jogará contra o Guarulhos, fora de casa, na sexta-feira (17) às 18h45.

Araguari x Itambé Minas

Pela quarta vez no ano, Itambé Minas e Araguari se enfrentaram. Nessa oportunidade, o Minas saiu vitorioso! Conquistou a vitória por 3x0 (25x21; 25x22; 25x22).

Embalado pela vitória no jogo adiantado da sexta rodada, o Itambé Minas chegou com moral ao confronto. No entanto, encontrou um adversário organizado e teve trabalho para superar o Araguari.

Nos dois primeiros sets, ambas as equipes equilibraram o jogo. Mas, no fim das parciais, o Araguari cometeu erros providenciais que permitiram a vitória minastenista.

Já no terceiro set, o Araguari abriu vantagem de 15x9, mas continuou errando e permitiu a virada. Destaque para o oposto Sanchez, que marcou 12 pontos.

Além do oposto, outro destaque do time mineiro foi o levantador Gustavo Orlando. O levantador de 21 anos teve uma distribuição precisa e ganhou o prêmio de melhor da partida.

"Eu só tenho a agradecer. Eu tive a oportunidade de jogar a Superliga B, e é o que todo levantador precisa: rodagem. E eu tive essa rodagem, de ser emprestado e depois voltar e poder comandar esse time, que é uma família", comentou em entrevista.

O Itambé Minas alcança seis pontos conquistados em dois jogos, assumindo assim a liderança do campeonato.

Foto: @mtcvolei

América-MG x São José

No primeiro set, o América-MG começou melhor. O time forçou o saque prejudicando o passe do adversário. A partir disso, a equipe teve um bloqueio eficiente.

Liderados por Douglas Souza, o São José cresceu na parcial a partir da melhora da recepção e do side-out. Como consequência, conquistaram a vitória por 25x23.

A segunda parcial manteve o equilíbrio da primeira. Porém, a falta de agressividade no saque do São José permitiu que o América-MG jogasse com o passe na mão e confirmasse pontos importantes. Vitória do time mineiro pelo mesmo placar de 25x23.

O terceiro set acabou em um rally de 22 segundos a favor do São José. O time paulista dominou a parcial, abriu vantagem desde o início e não deu chances ao time do América-MG.

O América-MG voltou determinado a levar o jogo ao tie-break e assim o fez. Dominou a quarta parcial do início ao fim e neutralizou os contra-ataques paulistas.

O quinto e decisivo set foi à altura do que foi o jogo. O São José jogou junto com a torcida e conseguiu vencer a partida em um 15x12.

Pelo lado paulista, destaque para Douglas Souza, eleito melhor jogador da partida. Para o América, Leozão marcou 30 pontos.