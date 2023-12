Inconstante, Minas vence na estreia do Mundial de Clubes Masculino

O Itambé Minas estreou pelo Campeonato Mundial de Clubes Masculino 2023 na manhã desta quarta-feira (6). O time brasileiro enfrentou o indiano Ahmedabad Defenders e venceu por 3 sets a 0 (22x25; 23x25; 19x25).

O Itambé Minas chega ao Mundial com quatro vitórias e apenas uma derrota na Superliga Masculina 2023/24. A equipe se classificou para o torneio ao ser vice-campeão Sul-Americano ano passado.

É a terceira vez que o Itambé Minas joga o Campeonato Mundial de Clubes. Foi sétimo colocado em 2016 e quarto colocado em 2022.

A Índia, junto a FIVB, planeja aumentar o investimento no vôlei. O Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2023 acontece no país, por isso, o Ahmedabad Defenders, atual campeão indiano, joga o torneio.

Na quinta-feira (7), o Itambé Minas volta a quadra para enfrentar o líder do Campeonato Italiano, Perugia às 12h. O Ahmebadad Defenders enfrenta os italianos na sexta-feira (8), tambem às 12h.

Ahmedabad Defenders x Itambé Minas

O Minas começou melhor e abriu 3x0 logo no início do jogo. Aos poucos, os indianos foram soltando seu melhor voleibol e alcançaram a marca dos 20 pontos. Muito do bom desempenho dos mandantes no primeiro set vem das poucas informações que a comissão técnica do Minas tinha sobre os adversários. A equipe brasileira foi assertiva nos ataques, embora tenha errado muitos saques, e manteve-se à frente do placar do início ao fim do set. Vitória mineira por 25x22.

No set seguinte, o Minas continuou inconstante. Os erros de saque e ataque permitiram que o time indiano crescesse. Em uma parcial equilibrada, a equipe brasileira precisou corrigir os pontos baixos para fechar o set em 25x23. Destaque para o ponteiro Marcos Coelho, que rodou bolas importantes.

O terceiro set foi o mais tranquilo do jogo para o Itambé Minas. Logo no início da parcial a equipe conseguiu abrir seis pontos de frente, abrindo 12x6. Para vencer o jogo, bastou controlar os erros e manter a vantagem construída. Vitória brasileira por 3 sets a 0.