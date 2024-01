Farma Conde Vôlei São José vence Apan em Blumenau e assume a liderança da Superliga

O Farma Conde Vôlei São José venceu o Apan Rollon, fora de casa, no Ginásio Sebastião Cruz “Galegão”, em Blumenau (SC), por 3 sets a 0 (24x26 / 17x25 / 18x25) na noite desta sexta-feira,05. Com a vitória os Gigantes do Vale seguem invictos na Superliga Bet7k e assumem a ponta da tabela com 26 pontos. Os joseenses voltam à quadra na próxima quinta-feira, 11, às 21h, contra o Sada Cruzeiro, fora de casa, em Minas Gerais.

Os Gigantes do Vale iniciaram a partida escalados como titulares por Carlos Schwanke os seguintes atletas: Matheus Brasília, João Franck, Felipe Roque, Douglas Souza, Matheus Pinta, Lucas Barreto e o líbero Rogerinho.

Os donos da casa começaram o duelo anotando logo de cara os três primeiros pontos, 3 a 0. O Farma Conde Vôlei não demorou para reagir, e no ataque do ponteiro João Franck a equipe igualou o placar, 5 a 5. Empurrados pela torcida o Appan não deixou os Gigantes passarem à frente, e imprimiram o seu ritmo emplacando quatro pontos de vantagem, 14 a 10.

Quando tudo se encaminhava para a vitória da equipe de Blumenau no primeiro set, os Gigantes aplicaram uma virada incrível. Após estar perdendo por 24 a 20, a equipe de São José dos Campos fez seis pontos seguidos, e fechou a parcial em 26 a 24.

O segundo set teve um começo equilibrado. Foi só no seu oitavo ponto, anotado pelo central Lucas Barreto, que o Farma Conde Vôlei conseguiu abrir uma pequena vantagem, 8 a 6. A partir daí os Gigantes começaram a abrir diferença no placar.

No ponto de Douglas Souza, a equipe do Vale do Paraíba fez 17 a 12. Sem dar chances de reação ao Apan, o Farma Conde Vôlei garantiu mais um set no tento anotado por Lucas Barreto, 25 a 17.

A paridade voltou a aparecer no início da terceira etapa, com os times se alternando na pontuação. No erro da equipe joseense, os donos da casa abriram a primeira vantagem, 11 a 9. Aos poucos o Farma Conde Vôlei foi se encontrando no set, e após bloqueio de Lucas Barreto a equipe joseense se consolidou à frente, 13 a 11.

Determinado a definir a partida, os Gigantes do Vale seguiram dominantes e após mais um ponto de bloqueio, desta vez de Geovane, a diferença subiu para seis, 22 a 16. Os donos da casa até esboçaram uma reação impedindo dois matches points, mas no ataque do maior pontuador da Superliga, o oposto Felipe Roque, o Farma Conde Vôlei colocou números finais no jogo, 25 a 8, 3 sets a 0.

O central Lucas Barreto foi eleito o melhor da partida após anotar 14 pontos, sendo oito de bloqueio e recebeu o troféu Viva Vôlei.