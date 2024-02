Na tarde desta terça-feira (13), o Farma Conde Vôlei São José venceu a segunda no Sul-americano. Os Gigantes superaram o Policial (ARG) por 3 sets a 0 (25x1, 25x17 e 25x23) no Ginásio do Galegão, em Blumenau (SC) e está classificado para as semifinais da competição.

O próximo compromisso dos joseenses será na quinta-feira, 15, às 21h30, e o adversário será a equipe de melhor campanha do grupo C.

Os Gigantes do Vale iniciaram a partida com os seguintes titulares escalados por Carlos Schwanke: Matheus Brasília (levantador), João Franck (ponteiro), Geovane (central), Felipe Roque (oposto), Douglas Souza (ponteiro), Lucas Barreto (central) e o líbero Rogerinho.

Ao contrário do confronto de estreia, o Farma Conde Vôlei encontrou dificuldades logo no início do jogo diante dos argentinos. No ataque de Gallardo, o Policial abriu quatro pontos de vantagem, 8 a 4, fazendo com que o técnico Carlos Schwanke parasse a partida pela primeira vez.

A conversa surtiu efeito e após dois aces seguidos de Matheus Brasília, os Gigantes assumiram a dianteira no placar, 12 a 10. A partir daí os joseenses começaram a ditar o ritmo, no ponto do central Lucas Barreto a vantagem subiu para seis, 20 a 14. A vitória no set veio com mais um ace, desta vez de Douglas Souza, 25 a 17.

O Farma Conde Vôlei iniciou o segundo set com a mesma intensidade que terminou a parcial anterior, com Douglas Souza no saque, os Gigantes anotaram quatro pontos seguidos, abrindo 5 a 1. Controlando o domínio da partida, os Gigantes se aproveitaram do poderio ofensivo e da força do bloqueio para ampliar a vantagem à nove pontos, 19 a 10.

Na reta final o técnico Carlos Schwanke aproveitou para promover algumas mudanças no time, colocando em quadra o levantador Gustavo Cardoso, o ponteiro Ademar e o oposto Mario Quesada, nos lugares de Matheus Brasília, João Franck e Felipe Roque. Os argentinos até esboçaram uma reação, mas no ponto do central Geovane os joseenses garantiram mais um set, 25 a 17.

A terceira parcial começou equilibrada com os times se alternando na pontuação. O Farma Conde Vôlei conseguiu se impor após Felipe Roque assumir o saque, emplacando uma sequência de cinco pontos, com dois aces, 8 a 4. Os argentinos reagiram, e após um bloqueio duplo segurar o ataque de Lucas Barreto, a diferença diminuiu para apenas um, 14 a 13.

Diferente dos sets anteriores, o equilíbrio seguiu até o último ponto que foi anotado por Douglas Souza, para colocar ponto final na partida, 25 a 23, 3 sets a 0.

