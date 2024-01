Sesc RJ Flamengo vence o Bluvôlei e se isola na liderança da Superliga

O Sesc RJ Flamengo mostrou muita entrega e frieza nas horas decisivas para alcançar mais uma vitória na Superliga Feminina. Diante do Bluvôlei, o time de Bernardinho suportou bem a pressão da torcida e venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25-18, 25-16, 21-25 e 25-22, em Blumenau, pela 10ª rodada. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou a 27 pontos e se isolou na liderança.

A ponteira Roni foi o destaque da partida e, além de maior pontuadora, com 24 acertos, levou o Troféu VivaVôlei de melhor em quadra. Foi a nona vitória da equipe carioca, que encerra o primeiro da competição nesta sexta-feira (12.01), às 21h, contra o Brasília, no Maracanãzinho, com transmissão do SporTV 2.

"Foi muito difícil jogar aqui, mas fiquei feliz porque tivemos bastante apoio. O time do Bluvôlei jogou muito bem e tivemos que lutar bastante para sair com essa vitória, que é importante para a nossa sequência neste momento da Superliga", destacou Roni.

Com a central Juju no time titular no lugar da capitã Juciely, poupada, o Sesc RJ Flamengo enfrentou dificuldades no início do jogo. A equipe catarinense aproveitou o apoio intenso do público e jogou sem responsabilidade. Mas o Rubro-Negro contou com ataques eficientes de Roni e da oposta Sabrina, além de uma sequência positiva da levantadora Brie. A vitória não demorou para vir: 25-18.

No segundo set, o Sesc RJ Flamengo entrou concentrado e não deu chances às catarinenses. No ataque de Roni, o Rubro-Negro chegou a abrir 17-9. A central Valquíria, também no saque, fez 20-11. Bastou administrar a vantagem para fechar em 25-16.

O terceiro set foi o mais equilibrado, com boas defesas e muita disposição dos dois times. O Bluvôlei manteve a agressividade e sobreviveu na partida: 25-21.

O quarto set testou mais uma vez a capacidade da equipe rubro-negra de sair de situações difíceis. O time da casa deu trabalho, mas Roni respondeu bem quando solicitada. E uma mudança certeira de Bernardinho fez a diferença. Quando o placar apontava 22-22, Marcelle entrou para sacar e foi decisiva, com dois pontos no fundamento. O último deles decretou a vitória por 25-22.