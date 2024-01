Líder da Superliga, Sesc RJ Flamengo enfrenta o Bluvôlei fora de casa

Líder da Superliga Feminina, o Sesc RJ Flamengo prega concentração máxima nesta reta final de primeiro turno. O time do técnico Bernardinho enfrenta o Bluvôlei nesta terça-feira (09.11), às 21h, fora de casa, pela 10ª rodada, com o objetivo de se manter no topo da classificação. O SporTV2 transmite ao vivo.

Depois de uma vitória por 3 sets a 0 diante do atual campeão Praia Clube, no retorno ao Maracanãzinho após quase dez anos, a equipe carioca chegou a 24 pontos, três a mais que o Minas, segundo colocado. O resultado deu ainda mais confiança para o momento decisivo de definição dos cruzamentos da Copa Brasil, que reúne os oito melhores times do primeiro turno da Superliga. O próximo adversário do Rubro-Negro ocupa o 11º lugar, mas a oposta Sabrina lembra que não há espaço para acomodação.

"O Bernardo não nos deixa reduzir o nível de concentração em nenhum momento. Está o tempo todo ali em busca do nosso melhor. Contra times da parte mais abaixo na tabela a pressão é até maior. Estamos acostumadas a trabalhar desta forma e vamos com tudo para buscar mais três pontos contra o Bluvôlei, que terá o apoio de sua torcida. O jogo contra o Praia foi muito importante para a gente começar bem o ano, ainda mais diante de um time tão qualificado. Mas não deu tempo para comemorar muito. A gente tem que buscar a melhor colocação para a Copa Brasil, já pensando no melhor cruzamento, então os dois últimos jogos do primeiro turno são fundamentais", disse Sabrina, quinta maior pontuadora da Superliga, com 150 acertos.

Com 12 títulos, o Sesc RJ Flamengo é o maior campeão da Superliga Feminina. O time de Bernardinho foi ao topo do pódio da competição nacional nas temporadas 1997/1998 e 1999/2000 (ambas em Curitiba), 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (no Rio de Janeiro). A competição reúne 12 equipes, que se enfrentam em turno e returno antes dos playoffs. A final acontecerá em abril.