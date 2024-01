Osasco dá show e vence Gerdau Minas na Superliga Feminina 2023/24

No primeiro jogo das equipes em 2024, Osasco e Gerdau Minas protagonizaram o clássico válido pela nona rodada da Superliga Feminina 2023/24. O Osasco venceu por 3 sets a 1 (25x16; 25x23; 12x25; 25x17).

As equipes chegam ao confronto em momentos diferentes. O Gerdau Minas luta pela liderança da competição e após a vitória do Sesc Flamengo contra o Dentil Praia Clube, o Minas precisava vencer para recuperar a liderança. A derrota deixa a equipe de Nicolas Negro na segunda colocação, três pontos atrás do Sesc.

O Osasco iniciou a rodada em sexto lugar com cinco vitórias e três derrotas. A partida era importante para a equpe de Luizomar continuar brigando na parte de cima da tabela. A vitória coloca o time na quinta colocação.

O Gerdau Minas joga na quarta-feira (10), em São Paulo, contra o São Caetano às 18h30. Já o Osasco enfrenta o Praia Clube, fora de casa, também na quarta-feira (10) às 21h.

Osasco x Gerdau Minas

O Osasco deu muito trabalho para a recepção minatenista. A equipe paulista sacou muito bem e tirou a velocidade do jogo da levantadora Fran. O bom saque fez com que o Osasco vencesse o primeiro set de forma tranquila.

O segundo set foi mais acirrado. O destaque foi o retorno de Carol Gattaz, longe das quadras a nove meses após uma lesão no joelho. O Osasco foi mais lúcido nos momentos de decisão e conseguiu a vitória, abrindo 2x0.

No terceiro set, o Osasco abaixou a guarda. O Minas então venceu a parcial de forma tranquila.

No set decisivo, o Osasco voltou a jogar bem. Tifanny e Camila Brait deram show e embalaram a equipe paulista que confirmou a sexta vitória na Superliga. O triunfo é muito celebrado pela equipe de Luizomar de Moura, já que a equipe não vinha de uma boa sequencia.

A oposta Lorenne foi eleita a melhor jogadora da partida e levou o troféu Viva Vôlei. Tifanny (22) e Lorenne (21) foram as maiores jogadoras da partida. Todas as jogadoras do Osasco foram bem.

"A gente vem de uma sequencia muito difícil. Nós perdemos jogos que tínhamos condição de ganhar. Estudamos muito o time delas e acho que o segredo é que todo mundo compra o projeto. Foi muito importante.", comentou Lorenne.