Nesta quinta-feira (25), o Farma Conde Vôlei São José enfrenta o Vôlei Renata, às 20h, na Farma Conde Arena, em confronto que marca a estreia dos joseenses na Copa Brasil de Vôlei 2024. Os ingressos para o jogo estão disponíveis no aplicativo Sócio Arena.

A partida teve a data e horário alterado devido aos atletas do Farma Conde Vôlei apresentarem sintomas de gastroenterite durante toda essa semana. A doença que afetou todo o elenco, deixou o time sem condições de treinamentos, por conta disso a CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) aceitou o pedido de mudança.

A Copa Brasil é um dos torneios mais importantes do país, onde os oitos primeiros colocados ao final do primeiro turno da Superliga, se enfrentam em torneio eliminatório com os duelos sendo definidos no tradicional chaveamento olímpico (1ºx8º / 2ºx7º / 3ºx6º / 4ºx5º). O campeão do torneio garante vaga no Sul-americano da próxima temporada.

“Ano passado tivemos uma experiência maravilhosa nesta competição, sendo vice-campeão, o que nos deu direito a disputar a Supercopa, e conquistar o nosso primeiro título nacional. É sempre um campeonato importante dentro do calendário, e queremos estar na fase final”, disse o técnico Carlos Schwanke.

Com a melhor campanha da Superliga, e 100% de aproveitamento, o Farma Conde Vôlei recebe o Vôlei Renata, um confronto que vem se repetindo sempre na mesma fase em todas as competições que as equipes disputam, foi assim nas duas últimas edições do Paulista, na Superliga 22/23 e na Copa Brasil 2023.



“Parece que é escrito. Mais uma vez, nós e o Campinas decidindo uma vaga para ir adiante da competição. Sabemos que é um adversário muito competente, bem treinado, e com peças das seleções brasileira e argentina. Temos que manter a filosofia que apresentamos na Superliga e atuar o jogo inteiro no máximo de força e intensidade para sairmos com a vitória”, completou o comandante.

O histórico entre as equipes é favorável aos Gigantes do Vale, nas últimas nove partidas, o Farma Conde Vôlei venceu todas, incluindo a vitória por 3 sets a 1, no dia 5 de dezembro em confronto válido pelo 1º turno da Superliga, na Farma Conde Arena.

Os ingressos para a partida estão disponíveis no aplicativo Sócio Arena, a taxa de serviço é no valor de R$ 2,00, além disso o time arrecadará 1kg de alimento não perecível em prol do Fundo Social de São José dos Campos. Aos torcedores que não conseguirem comparecer a Arena, poderão acompanhar a transmissão ao vivo do canal Vôlei Brasil.