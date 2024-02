Osasco São Cristóvão Saúde entra em quadra nesta terça-feira (6) em busca da sétima vitória consecutiva na Superliga Bet7k. Invicto na competição em 2024, a equipe do técnico Luizomar vai a São Paulo para enfrentar o Pinheiros, no ginásio Henrique Villaboim. A partida começa às 21h, pela quarta rodada do returno, e terá transmissão do SporTV 2. A página oficial do clube no Youtube, a Osasco Vôlei TV, também fará a cobertura, mas sem imagens (os direitos são reservados aos canais de TV por assinatura).



Vice-líder da Superliga, a equipe osasquense soma 33 pontos, somados em 11 vitórias em 14 rodadas. O adversário ocupa a nona posição, com 13 pontos (cinco resultados positivos e nove derrotas). Os dois times se enfrentaram na quarta rodada do primeiro turno, dia 26 de novembro de 2023, em Osasco, quando as comandadas do técnico Luizomar saíram de quadra vitoriosas, com o placar de 3 sets a 0. O confronto também repete a decisão do Campeonato Paulista, quando Osasco conquistou o título pela 17ª vez, após duas vitórias consecutivas no playoff, ambas por 3 a 0.



“Os dois times se conhecem bem e sabemos que nunca é simples enfrentar o Pinheiros, especialmente dentro da casa delas. Mas seguimos confiantes, evoluindo jogo a jogo, trabalhando muito para reduzir a porcentagem de erros e fico feliz em dizer que estamos conseguindo. Acredito que a vitória na última rodada é uma prova disso”, comenta Camila Brait, se referindo a vitória por 3 sets a 0, com parciais 25/16, 25/22 e 25/17, diante do Barueri.



Dados como a eficiência no saque atestam as palavras da líbero e capitã da equipe. O saque, que havia sido um dos pontos menos eficientes na vitória sobre o Unilife Maringá, na segunda rodada do returno, foi um dos destaques na última partida. Nada menos que oito aces contribuíram para o sexto resultado positivo consecutivo das osasquense. “Nossa busca com consistência em quadra não vai acabar nunca. E vamos em frente”, completa Brait, que é líder nas estatísticas de recepção, com 65% de acertos no passe.