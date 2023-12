Osasco São Cristóvão Saúde vai ao ABC paulista enfrentar São Caetano pela Superliga de Vôlei

Osasco São Cristóvão Saúde entre em quadra nesta segunda-feira (18), pela oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe comandada pelo técnico Luizomar vai até o ABC paulista, onde enfrenta o São Caetano, às 21h, no ginásio Milton Feijão.



A equipe osasquense ocupa a quinta posição na tabela de classificação e se conseguir bater o adversário, volta ao G-4 da Superliga, retomando a quarta posição. Em seis partidas, Osasco venceu quatro e foi superado duas vezes, enquanto São Caetano entrou em quadra em sete rodadas, sendo superado em todas. Com isso, ocupa a lanterna da competição nacional.



Independentemente no retrospecto e das posições na tabela, as osasquenses reconhecem a importância de fazer um bom jogo no ginásio Milton Feijão.

“Sabemos bem que enfrentar o São Caetano na casa deles nunca é fácil. O saque delas costuma ser um diferencial e temos que, além de garantir um bom passe, pagar na mesma moeda, forçando muito o serviço para tentar quebrar o passe delas e, a partir disso, permitir que o nosso sistema defensivo garanta os contra-ataques”, explica Camila Brait.



A capitã do Osasco São Cristóvão Saúde fez sua reestreia na equipe justamente contra o São Caetano. Foi na primeira partida da temporada 2023/24,a rodada inicial do Campeonato Paulista, o qual a equipe do técnico Luizomar chegou ao título de forma invicta. No retorno após o nascimento do segundo filho, o torcedor que lotou o ginásio José Liberatti em agosto, e comemorou a vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/17 e 25/11 após 1h08min.



“Fiquei muito feliz por retornar ao Liberatti, que é a minha casa, e rever a grande torcida na estreia do Campeonato Paulista. Osasco é uma família dentro e fora de quadra e trabalhamos juntas até levantar o título estadual. Me sinto honrada por vestir essa camisa e seguimos juntas por Osasco em busca da conquista da Superliga. Para isso, temos mais um passo nesta segunda-feira, em São Caetano”, completa Camila Brait.

Como tá sendo o primeiro turno do Osasco?



09/11 – Brasília Vôlei 0 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – Taguatinga

15/11 – Osasco São Cristóvão Saúde 1 x 3 Unilife Maringá – Osasco

22/11 – Barueri 0 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – Barueri

26/11 – Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 0 Pinheiros – Osasco

08/12 – Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 1 Fluminense – Osasco

13/12 – Sesi Bauru 3 x 1 Osasco São Cristóvão Saúde – Bauru