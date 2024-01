Osasco São Cristóvão Saúde fecha o primeiro turno no top 3 da Superliga

Osasco São Cristóvão Saúde fecha o primeiro turno da Superliga Bet7k no top 3. Com a vitória por 3 sets a 1 sobre o Bluvolei/FURB, neste domingo (14), no ginásio José Liberatti, a equipe do técnico Luizomar subiu da quinta para a terceira posição na classificação geral, a apenas um ponto do segundo colocado, o Gerdau Minas. Com mais uma grande atuação de Camila Brait, Tifanny, Lorenne, Giovana, Butler e cia., a vitória veio com parciais de 25/18, 25/17, 18/25, 25/18, em 1h55min. A estreia no returno será na próxima quinta-feira (18), em casa, contra o Brasília.



Assim como na vitória sobre o Dentil Praia Clube, na rodada passada, Camila Brait foi eleita a melhor em quadra pelo público e comentaristas do SporTV 2. E, mais uma vez, ela distribuiu o troféu VivaVôlei. Depois da levantadora Giovana, agora foi Tifanny. “A Tifanny é uma grande protagonista e especialmente nessa constância que estamos conseguindo em 2024. Ela tem muito espírito de equipe e mereceu muito o VivaVôlei hoje”, disse a capitã osasquense. A ponteira também comentou o bom momento osasquense. “Viramos a chave e entendemos que temos condições de chegar à final e vencer a Superliga. Estamos entrando jogo a jogo, como um time, unido para vencer”, completou.



O jogo – Osasco comandou o jogo desde o início. Com muito volume de jogo e ataque pesado, foi abrindo vantagem no placar. Callie atacou na china para fazer 18/11. Giovana, destaque na distribuição das jogadas, mostrou que sabe acrescentar improviso ao raciocínio rápido. Quando o passe chegou alto demais na rede, ele simulou o levantamento e, na hora H, tirou a mão. A bola passou direto, sem bloqueio e caiu na quadra adversária: 23/11. A vitória por 25/18 veio com Lorenne, em uma pancada de contra-ataque após um longo rali.



Camila Brait fez duas grandes defesas e Maira marcou na largada para colocar Osasco na frente no início do segundo set: 11/9. Tifanny atacou da entrada de rede para fazer 17/15. A ponteira cravou mais uma no 22/17, em uma bola de velocidade. Butler, em uma jogada de xeque, garantiu o set point em 24/17. E assim como na parcial inicial, Lorenne fechou, desta vez em 25/17.



Após o Bluvolei comandar o placar no início do terceiro set, Lorenne atacou da saída para empatar em 10/10. Mas o adversário seguiu aproveitando melhor as oportunidades e Luizomar pediu o primeiro tempo da partida no 10/13. Porém, o treinador precisou parar o jogo novamente no 11/16. Tifanny conseguiu marcar no 14/19 e no 15/19. Lorenne atacou no 17/23 e 18/23. Mas, apesar da luta, as adversárias levaram por 25/18.



Osasco voltou melhor para o quarto set e abriu 5/2 com Tifanny, em uma bola de xeque após bom saque de Giovana. E repetiu a dose no 7/2, com a levantadora ainda no serviço. Maira aproveitou o contra-ataque para fazer 11/4. A vantagem chegou a dez pontos com Tifanny: 15/5. Com a vantagem, Luizomar decidiu poupar a ponteira. Quando o Bluevolei encostou no 20/16, o treinador recolocou Tifanny em quadra e precisou pedir tempo no 21/18. Maira fez 22/18 e Lorenne, com um ace, marcou no 23/18. O match point veio com Maira (24/18). A vitória veio por 25/18 após um erro do adversário.



Jogaram e marcaram para Osasco São Cristóvão Saúde: Giovana (1), Lorenne (23), Maira (11), Tifanny (17), Callie (9), Butler (7) e a líbero Camila Brait. Técnico: Luizomar de Moura. Entraram: Amanda, Mayara (2), Silvana, Kenya, Geovana.



Jogaram e marcaram para Bluvolei/FURB: Ana Cristina (2), Ivna (18), Edna (6), Andressa (6), Mari Casemiro (13), Geovana (3) e a líbero Paquiardi. Técnico: Rogério Portela. Entraram: Ana Paula, Arianne, Vivi Braun (7).