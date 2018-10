Clamor y fervor 'verde' en el Atanasio

El frío, la lluvia o que fuera sábado poco importó a los hinchas de Atlético Nacional quienes en masa acompañaron a los dirigidos por Reinaldo Rueda en su último entrenamiento de cara a la Gran Final de la Liga Águila 2017-I ante Deportivo Cali.

El 'verde' deberá remontar un 2-0 adverso, sin embargo la boletería está agotada desde hace varios días y la gente solo piensa en volver un fortín el Atanasio Girardot. Y es que Nacional cuando tuvo que conseguir el resultado este semestre lo logró; pasó ante Chapecoense en la Recopa Sudamericana, lo mismo ante Jaguares y Millonarios en los 'playoffs' de Liga, por lo que los hinchas 'verdolagas' confían en que van a bordar una nueva estrella en su escudo.

Desde las 8:00 a.m. niños, jóvenes, adultos y ancianos se dieron cita en el 'coloso de la 74'. El ambiente se confundía con el de algún partido. Pero no, apenas podían presenciar una práctica de fútbol. A los hinchas no les importó si arreciaba la lluvia, ellos querían ver a sus ídolos, a esos caudillos que tantas alegrías les ha brindado en los últimos años. Este era el momento de corresponder el esfuerzo que los jugadores realizan en la cancha, es ese cariño, ese amor que se juraron profesar por siempre.

Los jugadores como un gesto de corresponderles tanto afecto, se acercaron a las tribunas de sur y oriental que abrieron para esta manifestación donde entregaron sus camisetas de entrenamiento y prometieron ante sus seguidores en que van a entregarse hasta lo último para conseguir un nuevo campeonato.

Reinaldo Rueda definió los concentrados para el duelo de mañana

Sin Alexis Henríquez por suspensión pero con la presencia de Rodin Quiñones y Daniel Bocanegra, el técnico Reinaldo Rueda definió los 20 jugadores convocados al duelo final de la Liga Águila 2017-I.

A continuación, la lista completa de concentrados que buscarán la estrella 16 para el 'verde' de la montaña:

Andrés Rojas de Bogotá será el juez central del encuentro entre antioqueños y vallecaucanos. Sus asistentes son: Humberto Clavijo del Meta, Dionisio Ruiz de Córdoba. El emergente es Hervin Otero del Meta.