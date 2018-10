Fotomontaje: VAVEL Colombia Previa Once Caldas vs Atlético Nacional: Los 'verdolagas' quieren mejorar su marca fuera de casa

Once Caldas vs Atlético Huila || Lunes 16 de octubre de 2017 ||19:45 hrs || Partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga Águila 2017-II || Estadio Palogrande, Manizales || Transmite: WIN Sports y VAVEL.COM ||Tras la para por las Eliminatorias Sudamericanas, el líder de la Liga Águila visita a un Once Caldas que necesita ganar para seguir aspirando a un lugar entre los ocho.