Presentado el 'Millonarios 2018'

Millonarios presentó en la noche del martes, en un hotel al norte de Bogotá, a sus nuevos refuerzos, los cuales ya vienen trabajando con el club hace días y se vienen acoplando para la temporada 2018.

Frente a las cámaras y periodistas, el presidente del club, Enrique Camacho, y el asistente técnico, Hugo Gottardi, dieron a conocer a los jugadores que pondrán su juego para aportar a la campaña embajadora.

En el evento, también se dio a conocer el nuevo patrocinador de Millonarios y se hablaron otras cosas, como la posibilidad de que llegue otro refuerzo.

Llega un nuevo sponsor

FOTO: @Rafa_Puentes

La empresa digital de apuestas 'WPlay.com', que es una de las entidades de azar más importantes en el país, será el nuevo patrocinador de Millonarios, y que fue presentada oficialmente.

El lugar que tendrá será en la parte del frente de la camiseta, con dos logos que se ubicarán encima del emblema de Adidas y del escudo de la institución.

La empresa de lacteos Alquería no seguirá con el club, mientras que se mantienen las habituales Pepsi, Nectar, Cafam, Bodytech y Herbalife Nutrition.

Los refuerzos

Cesar Carrillo, Santiago Montoya, Wuilker Faríñez y Roberto Ovelar fueron presentados en propiedad por Millonarios, que espera tener lo mejor de ellos este semestre.

El último en llegar fue el volante creativo, proveniente del Tolima, quien fue oficializado el mismo día y habló sobre la opción de jugar con la Tricolor: "Millonarios te da el plus para volver a la selección, por eso soy consciente de que no es fácil, pero habrá posibilidad de regresar".

Otro que habló fue el portero venezolano Faríñez, acerca de sus objetivos en el club: "Las expectativas son seguir creciendo, elevando el nivel llegando al equipo campeón. Hacer lo mejor con la responsabilidad que tenemos todos".

"Muy contento por el recibimiento del cuerpo técnico y los muchachos. Vengo a aportar lo mejor de mí y creo que este equipo me va a ayudar mucho a seguir creciendo", fueron las palabras de Carrillo, también feliz por vestirse de azul.

Finalmente, Roberto Ovelar se refirió a su adaptación a la ciudad y sus nuevos compañeros: "Al principio me costo adaptarme, pero ahora me siento mejor y de a poco me voy conociendo a mis compañeros, que son jugadores muy buenos y verticales".

"Estamos buscando uno o dos refuerzos"

El libro de fichajes de Millonarios aún no se cierra, y así lo hizo ver Hugo Gottardi, asistente técnico de Miguel Angel Russo, quien afirmó que buscan una persona del medio hacia adelante.

"Estamos buscando uno o dos refuerzos, pueden ser un volante o delantero para completar la plantilla. Sabemos que vamos a tener triple competencia y debemos estar bien", dijo el argentino.

También afirmó Gottardi que el jugador que buscan puede ser extranjero o colombiano en el exterior, descartando futbolistas de la liga local, pues ya contrataron a tres de ellos.

Entre los opcionados, esta el nombre de Juan Ferney Otero, extremo de Estudiantes de La Plata y que llegaría a préstamo, cuya negociación sigue en curso pero sin nada confirmado.