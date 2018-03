Guía VAVEL Liga Águila 2018-I: Millonarios

El equipo 'azul' tuvo un gran cierre del 2017: salió campeón de la Liga Águila en condición de 'visitante' ante Independiente Santa Fe, y además logró un invicto de 14 partidos, logrando ser la tercera portería menos vencida del torneo. Datos que le permitieron alzarse con su estrella número 15. Todo esto le permitió regresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018.

Pretemporada azul 2018

El comienzo del año tuvo varias noticias para el cuadro capitalino. Miguel Ángel Russo estuvo ausente en el comienzo de los trabajos del equipo debido a una cirugía que le realizaron en Argentina. Las caras nuevas del equipo, las continuidades y salidas del club, y la presentación de la nueva indumentaria para los 'embajadores', tuvieron cabida en este tiempo.

El 9 de enero los jugadores volvieron a sus habituales trabajos para, 10 días después, encarar el Torneo FOX Sports Colombia, donde Millonarios empató dos juegos y perdió uno. Además de los partidos que disputó en dicho torneo, tuvieron partidos ante Tigres y Fortaleza, en esos ganaron ambos duelos.

Foto: Millonarios FC.

La nueva 'piel azul'

En la última semana de enero, el club organizó un evento en el cual, además de presentar sus jugadores para este 2018, oficializó la que será su nueva camiseta local. Con un estilo 'retro', recordando una camiseta de finales de los años 80, con un llamativo azul y un sobrio blanco, la marca alemana adidas seguirá acompañando a los 'embajadores'.

Nuevo año, nuevos retos

El 2018 para Millonarios tendrá nuevos retos de la mano de Miguel Ángel Russo. El levantar el título le otorgó un cupo para disputar la Superliga Águila del presente año, que jugará ante Atlético Nacional. Además, jugará directamente desde la fase de grupos, la Copa Libertadores. Sin dejar a un lado la Copa Águila y las dos ediciones anuales de la Liga, donde buscará mantener su condición de campeón.

Foto: Millonarios FC.

Bajas

Este año han sido más los jugadores que salieron del club, que los que llegaron. Seis campeones abandonaron el club pero quedaron en la historia del equipo 'embajador'.

Nicolás Vikonis: el portero uruguayo que llegó al club en 2015, fue vendido al Puebla de México tras haber disputado 129 encuentros vestido de 'azul' y haber portado en varias ocasiones la cintilla de capitán.

"(...) No es fácil decir adiós esquivando las trampas del ego, de sentirse tan querido y respetado en un lugar, me voy percibiéndome como un mejor ser humano al que llegó. (...) Gracias por permitirme entrelazar mi nombre y mi alma a esta hermosa historia que es Millonarios; no saben cuanto amor me llevo en este camino, y el pacto que firmamos el 17.12.17 ayudados por la energía superior, es eterno. Vienen tiempos de evolución, de encontrar nuevas latitudes donde continuar el proceso de aprendizaje y sé que ustedes estarán enviándome mucha luz y energía como yo sin dudas lo haré (...)", fueron las palabras del uruguayo tras su despedida.

Foto: Millonarios FC.

Jacobo Kouffaty: el '10' venezolano que llegó desde el Cuenca de Ecuador a principio de año, se despidió del club donde jugó sólo 15 partidos y marcó dos goles. Las constantes lesiones fueron motivo de su ausencia a lo largo del año y el motivo por el cual se decidió no renovarle el contrato.

Alexis Zapata: otro de los '10' que no logró adaptarse al esquema de Miguel Ángel Russo se despidió del club a finales del año. Su trayectoria en el fútbol italiano y Selección Colombia sub20 no le bastó para consolidarse en el club, y fue así donde estuvo en nueve juegos durante todo el año.

Maximiliano Núñez: uno de los argentinos que más ha permanecido en el club durante los últimos años, fue otro que decidió continuar su carrera en otro club. 'Maxi' partió con destino a su país y fue presentado como jugador de Patronato. Estuvo en el club 'azul' desde 2015 y disputó 110 partidos, en los cuales logró marcar en 10 ocasiones.

Robinson Aponzá: el nacido en Suárez, Cauca, pasó desapercibido por el club. Disputó nueve juegos a lo largo del año, donde no fue determinante, no convenció al cuerpo técnico y directivas del club para lograr la renovación de su contrato. El jugador regresó a Perú y estará con el Sport Rosario.

Duvier Riascos: una de las flamantes contrataciones 'azules' dejó el club luego que se le notificara su no renovación de contrato. Con 41 partidos disputados y 11 tantos anotados, el jugador salió del club y regresará al Vasco da Gama de Brasil.

Altas

Luego de haber realizado un seguimiento durante todo el 2017, Millonarios anunció a sus refuerzos para el presente año. Han sido cuatro las contrataciones que ha realizado el club para mantenerse en lo alto del fútbol colombiano y destacarse a nivel continental.

Wuilker Fariñez: con tan solo 19 años de edad, el portero de la selección absoluta de Venezuela llegó a los 'azules' luego de haberse destacado en las Clasificatorias al Mundial Rusia 2018 y en el Mundial de su categoría.

César Carrillo: el sincelejano de 25 años dejó Jaguares para llegar a destacarse en el medio campo 'embajador'. Teniendo como virtud la media distancia, logró marcar 11 tantos en 150 partidos disputados en su anterior club.

Santiago Montoya: el talentoso volante '10' y una de las grandes figuras del fútbol profesional colombiano, pretendido por otros clubes del país también, el 'Mago' llegó a Millonarios con la intención de ser pieza clave en el esquema de Russo. Con 26 años y trayectoria en países como Portugal, Argentina y Brasil, espera darle una mano al club en la búsqueda de ampliar los títulos de sus vitrinas.

Roberto Ovelar: la cuota goleadora de experiencia para Millonarios llegará de la mano del 'Búfalo' Ovelar. El paraguayo de 32 años dejó el Junior de Barranquilla tras cuatro años y se vinculó con el club de la capital.

Carlos López Vanegas: Nacido en Risaralda el 1 de agosto de 1994, López debutó el 2017 en la segunda división de Perú, club donde logró marcar 24 goles en 27 partidos que disputó, para así ser el máximo goleador de la segunda división de Perú en el 2017. Llega al club 'embajador' en condición de préstamo a un año.

Miguel Ángel Russo y su experiencia

El trabajo y dedicación del grupo de jugadores tiene un pilar fundamental y es la mano del técnico. En Millonarios cuentan con Miguel Ángel Russo, campeón de la Copa Libertadores y viejo conocedor del fútbol en sudamericano.

“Desde que llegó el 'profe' ha sido una gran alegría para nosotros. Es un pilar en lo que se ha conseguido, en este proceso que está viviendo Millonarios”, comenta el capitán Andrés Cadavid.

Este será el segundo año en el que el argentino esté dirigiendo al club 'embajador' en Colombia, y, teniendo una gran hoja de vida y conocimientos, sabe que no será nada fácil este año para el 'azul'. La idea ha sido mantener un nómina con jugadores experimentados, e ir sumando poco a poco a los juveniles de la cantera, como lo es el caso más antiguo de Harold Santiago Mosquera, y a quien se le acercan jugadores como Christian Huérfano, Andrés Felipe Román, Omar Bertel, Nicolás Murcia y Juan Camilo Salazar.