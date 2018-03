Andrés Roa sin sitio en el Cali

Google Plus

Mario Meza May

Preocupa y mucho en el Deportivo Cali la situación por la que pasa Andrés Felipe Roa, nadie duda de su talento y capacidad, pero en muchos momentos su rendimiento deja mucho que desear en el campo.

La figura de Roa se reveló en el primer semestre de 2015, cuando fue figura del Cali campeón de la novena estrella, anotando el gol que significó el título para los verdiblancos. Sin embargo, a partir de allí con la salida de jugadores como Yerson Candelo y Frank Fabra, el atlanticense no vuelve a brillar como en aquel campeonato. Se esperaba que Roa tome el testimonio y se hiciera el amo y dueño del mediocampo azucarero.

Acerca del momento de Roa, recogimos opiniones sobre el momento actual del volante en el Deportivo Cali.

Cristián Aguilar- Noticias Verdiblancas

"A Roa le hace falta un buen compañero por izquierda. Le pesó salida de Fabra, como en cierta parte le está pesando a Sambueza la salida de Orejuela y Helibelton"

Andrés Salgado- Hincha del Deportivo Cali

"Roa no demuestra el compromiso que tiene con el club. No lo plasma en la cancha, no calla bocas. Cada vez da más motivos para pensar que todo lo que dicen en la prensa es verdad".

David Aguilera- Hincha del Deportivo Cali

"Para mí la presión que la prensa y por ende la hinchada ejerce sobre él es mucha, hay partidos donde ha jugado bien y la gente no ve como destruirlo. Además de los chismes que le inventan. La otra vez dijeron que él supuestamente se quería ir del Cali y tuvo que salir a desmentirlo. Y hace poco dijo un periodista que él había pedido un aumento y allegados a él dicen que eso también es falso".

Ahora bien, ¿Qué debe hacer Roa para ganarse la confianza de Gerardo Pelusso? Lo primero que deberá es demostrar en la cancha que quiere ser importante en el equipo, la tiene dura con un Nico Benedetti que siempre rinde, un Déiber Caicedo que ha emergido como revelación en el equipo y con Jhon Edinson Mosquera que llegaba a reforzar esa segunda línea del Cali.

La capacidad, Roa la tiene, tiene desdoblamiento, velocidad, improvisación, lo que debe demostrar y la gente le pide es carácter, que se motive y entienda que puede ser el líder de este Deportivo Cali. Es verdad, Andrés Felipe Roa con ese gol en el Atanasio ya es parte de la historia del Cali, pero si él quiere, solo si él quiere puede hacer su historia más grande.

No hay vuelta atrás, el futuro y lo que pase de ahora en adelante dependerá de Andrés Roa, su rendimiento permitirá saber si es el hombre que necesita el medio del Deportivo Cali.