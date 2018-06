Resumen: Gran triunfo 'tricolor' en el Mundial (0-3)

Google Plus

ÁRBITRO: C. Ramos (MEX). Amonestados: Bednarek (min. 61), Goralski (min. 84)

ÁRBITRO: C. Ramos (MEX). Amonestados: Bednarek (min. 61), Goralski (min. 84)

Hasta aquí el seguimiento en vivo del triunfo de la selección Colombia ante Polonia. Victoria tricolor con goles de Yerri Mina, Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado.

Pékerman: "Somos ambiciosos y queremos seguir en el Mundial"

Pékerman: "Abel levantó mucho la pierna, en este momento no se puede evaluar. No tiene nada que ver con las lesiones anteriores, esperemos que sea muy leve. La actuación de Wilmar fue muy buena"

Pékerman: "Es una de las mayores alegrías que nos dio el partido, es un emblema de la selección. Queremos ayudarlo como equipo a que pueda mostrar todo su potencial, que hoy haya convertido es muy importante para lo que viene"

Pékerman: "Uno conociendo a los jugadores siempre proyecta cosas y sabe que algún momento pueden suceder. Hay tantas cosas que hacen a un equipo de fútbol, no puede negar la satisfacción. Esa sociedad siempre funciona, hoy todo el equipo volvió a lo que estaba preparado, complementamos muy bien todas las líneas del equipo"

Pékerman: "Hoy no había margen de error, el fútbol apareció y nos deja bien en el mundial"

Pékerman: "Este partido se lo dedicamos a Carlos Sánchez"

Tabla de posiciones del grupo H

Cuadrado: "Salimos de un momento difícil. Poder hacer gol y colaborar para el triunfo de mi equipo"

La foto del partido: El primero de Radamel Falcao García en la Copa del Mundo. El Tigre con 30 goles en el goleador histórico de la Tricolor.

James: "Cuando estas al lado de grandes talentos todo es mucho más fácil. Tenemos que estar tranquilos, hay que estar bien y pensar en el Jueves que tenemos otra final"

James Rodríguez, elegido el hombre del partido de la marca Budweiser

Santiago Arias: "Esto nos da confianza para el próximo partido. Aquí todos estamos comprometidos"

David Ospina: "Hoy es importante resaltar el gran trabajo que hace está selección, resaltar esas ganas y esa valentía, al final nos vamos vencedores. Esto no es fácil todos los equipos se preparan muy bien. Pronto tenemos otra gran final"

Yerri Mina: "Sabemos que iba a ser difícil, estuvimos concentrados, el grupo sabíamos lo que estabamos jugando. Ahora celebrar y el día de mañana ya pensar en lo que se viene"

Falcao García: "El gol soñado desde niño, fue el gol que venía esperando desde hace muchos años. Nos vamos contentos porque demostramos que con 11 jugadores podemos"

14.57 Mérito para toda la selección, actitud, ganas y corazón se vio hoy en el Kazan Arena. La tricolor deberá derrotar a Senegal para clasificarse sin problemas a los octavos de final de la Copa del Mundo.

14.55 Triunfazo del equipo de Pékerman, gran victoria contundente ante la Polonia de Adam Nawalka.

93' PARTIDAZO DE LA TRICOLOR EN KAZAN

92' Buen cierre de Cuadrado y Barrios

91' Falta sobre Barrios

90' Se juegan cinco más en Kazan

89' Golpeado Goralski

88' Atajada de David Ospina

85' Falta de Mina

84' Amonestado Goralski

83' Se salva Polonia, casi marca Uribe

81' Golpeado David Ospina, pero Colombia se ha quedado sin cambios

77' Cambio en Colombia: sale el Tigre Falcao y entra Carlos Bacca

75' Cuadrado define una contra demoledora y marca el tercero de Colombia

74' GOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA

72' En Colombia sale Quintero y entra Lerma

72' Cambio en Polonia: entra Teodorczyk y sale Bereszynski

71' Tuvo que esperar cuatro años Falcao para marcar su primer gol en la Copa del Mundo

70' Pase claro de Quintero, encuentra a Falcao libre en el área y define ante Szczesny

69' Aparecio el corazón de Colombia, golazo de Falcao García

69' GOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA

67' Falta sobre Goralski

65' Gran despliegue de Uribe, fenomenal partido

63' Falta sobre Mina

62' Falta sobre Barrios

61' Amonestado Bednarek

60' Falta sobre Uribe

58' Primera llegada de Lewandowski y salva Ospina

57' Cambio en Polonia: sale Kownacki y entra Grosicki

56' Córner para Colombia

55' Remate de Quintero desviado al córner

52' Centro razante de Cuadrado que cubre bien Szczesny

51' Remate desviado de Falcao

50' Remate desviado de Quintero

48' Buen cierre de Arias

47' Golpe para Cuadrado

13.52 Notas altas para Yerri Mina, Juan Guillermo Cuadrado y Falcao García.

13.50 Buen partido de Colombia en la primera parte, se ha tenido el balón, se ha buscado más el arco rival y se ha controlado muy bien el ataque polaco

48' Córner para Polonia

46' Falta sobre James

45' Se juegan cuatro minutos más en la primera parte

43' Posición viciada de James

41' Centro de James tras jugada elaborada con Quintero y aparece Mina con su estatura para mandar el balón al fondo de la red

40' TESTARAZO DE MINA PARA EL PRIMER GOL COLOMBIANO

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA

39' Córner de Colombia

36' Szczesny tapa el disparo de Cuadrado

34' Remate desviado de Cuadrado

32' Córner para Colombia

31' Se confirma Uribe por Aguilar en Colombia

30' En Colombia no puede seguir Abel Aguilar, será sustituido por Mateus Uribe

28' Centro de Cuadrado buscando a Falcao que estaba bien referenciado

25' Córner para Colombia

24' Buen pase de Falcao a Cuadrado quien no pudo conectar el balón

22' Córner para Polonia

22' Centro de Arias que desvia Pazdan

20' Buenas secuencias de toque de Colombia en el área rival, no tuvo suerte a la hora de rematar

18' Córner para Polonia

16' Falta de Davinson sobre Lewandowski

16' Colombia tiene el balón y busca el agujero para llegar al arco de Szczesny

14' Falta sobre Quintero

13' Mano de Santiago Arias

10' Error del portero Szczesny en salida

8' Primera llegada de Colombia, sin riesgo para Polonia

6' Pisa sin intención Lewandowski a Mina, se duele el de Guachene

4' Cabezazo de Lewandowski que controla bien Ospina

3' Golpeado Pazdan en Polonia

2' Polonia ataca a Colombia en los primeros minutos

1' Remate al córner para Polonia

1' Falta de Mina

12.46 En minutos los actos de protocolo en el Kazan Arena. Vamos Colombia, Vamos Tricolor.

12.10 Lo anticipamos bien temprano, las novedades de Colombia son Yerri Mina por Murillo, Abel Aguilar por Lerma y Juan Fernando Quintero por Izquierdo, sin contar la novedad obligada de Wilmar Barrios por Carlos Sánchez.

11.53 En Ekaterimburgo, Senegal y Japón igualaron a dos tantos y comparten el liderato con cuatro puntos cada uno.

Polonia tendrá a Szczesny; Pazdan, Bednared, Bereszynski, Piszczek; Goralski, Krychowiak, Rybus, Zielinski; Lewandowski y Kownacki.

Tenemos el once de Colombia para esta tarde: David Ospina; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Yerri Mina, Johan Mojica; Abel Aguilar, Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero; James Rodríguez y Radamel Falcao García.

Polonia - Colombia: el duelo de la recuperación

11.34 Empate de Japón, Heisuke Honda pone el empate en Ekaterimburgo.

11.28 Noticia en Ekaterimburgo: Marca Senegal, derechazo incontenible de Moussa Wague, los africanos ganan 2-1 ante Japón.

10.47 Fin del primer tiempo en Ekaterimburgo. Senegal 1- Japón 1.

10.35 Ahora marca Japón, Inui empata el encuentro en el Ekaterimburgo Arena.

10.13 A esta hora, gana Senegal 1-0 sobre Japón con anotación del delantero del Liverpool, Sadio Mané.

9.39 El récord de Faryd podría ser superado mañana, si el portero Essam El Hadary de Egipto disputa algún minuto ante Arabia Saudita tendrá el récord del jugador más veterano en disputar una Copa del Mundo.

9.38 El dato de hoy: Hace cuatro años, un 24 de junio de 2014 el colombiano Faryd Mondragón se convirtió en el futbolista más veterano en disputar una Copa Mundial de la FIFA. El arquero, con 43 años y 3 días, superó el récord de Roger Milla cuando ingresó en el triunfo de los Cafeteros ante Japón en el Mundial de Brasil.

9.20 A primera hora, se enfrentan Senegal y Japón. Ambos se juegan el liderato del grupo en Ekaterimburgo.

8.50 El seleccionado de Colombia utilizaría hoy su segunda equipación en el encuentro ante Polonia.

Foto: Adidas Colombia

8.20 Extraoficialmente se conoce que Yerri Mina, Abel Aguilar y Juan Fernando Quintero podrían estar en el once inicialista para enfrentar a Polonia.

Estamos ya con ustedes, no hay plazo que no se cumpla. El seleccionado de Colombia se juega hoy su paso a los octavos de final de la Copa del Mundo ante Polonia.

Mantente enterado de todo lo que ocurra en el Kazan Arena, a través de nuestro twitter @Colombia_Vavel.

Desde ya estamos listos para vivir las emociones del partido Polonia vs. Colombia en vivo por la Copa del Mundo FIFA Rusia 2018, en VAVEL Colombia.

Posibles onces

Este es el segundo juego en la Copa del Mundo para Ramos, estuvo en el estreno de Brasil ante Suiza en la primera jornada del grupo E.

El referee mexicano César Ramos será el encargado de impartir justicia en el partido de este domingo. Estará acompañado por Marvin Torrentera (MEX), asistente 1; Miguel Hernandez (MEX), asistente 2 y Julio Bascuñan (CHI) como cuarto árbitro.

Foto: Reuters

El Kazan Arena, sede del equipo local Rubin Kazan es el estadio donde se jugará el encuentro de este domingo. Cuenta con una capacidad de 41.585 espectadores. Fue inaugurado en Junio de 2013.

Foto: FIFA.com

Radamel Falcao García, delantero de 32 años. Goleador histórico de la selección Colombia y es el capitán del equipo dirigido por José Pékerman.

Robert Lewandowski, delantero de 29 años. Goleador histórico de Polonia, sumado a ello fue el goleador de las eliminatorias europeas y es el capitán del equipo dirigido por Adam Nawalka.

Jugadores a seguir

Sobre su rival: "Respetamos muchísimo al rival. Es un equipo excelente con un gran entrenador. Un equipo muy bien preparado tácticamente. Se le reconoce como una de las favoritas, un partido no significa nada, tanto en el caso de Polonia como en el de Colombia. Confío en que va a ser un partido muy interesante, del que saldremos con la victoria".

¿Es el partido más difícil de la Copa? "No creo que sea el partido más complicado. Cada partido es difícil y nos enfocamos de la manera más seria para estar en óptimas condiciones. La primera derrota no es una tragedia y el equipo se ha preparado muy bien para el Mundial".

Adam Nawalka, DT de Polonia Foto: AFP

Cómo marcar a Lewandowski: "Como lo dije, es tratar de contrarrestarlos, tenemos jugadores para hacerlo, no dar ventaja, estar pegado a él, confiamos en los jugadores que tenemos, creo que tenemos la energía y las ganas de que arranque el partido y esperamos la victoria que tanto queremos".

Las virtudes para enfrentar a Polonia: "Se habló lo que todos nos dimos cuenta, que jugar con un hombre de menos te complica todo el partido, quisimos ir por la victoria y al final del primer tiempo conseguimos el empate, igual ya estamos comprometidos y con la mente puesta en el partido contra Polonia, como lo dijo Falcao son ellos o somos nosotros".

Foto: Getty Images

Las claves para ganarle a Polonia: "Lo primero es jugar once contra once, segundo el poder contar con los jugadores que no habíamos podido tener al empezar, tres la confianza recuperarla porque sabemos que tenemos las posibilidades de hacerlo y veníamos con esa confianza. Cuatro la armonía del equipo se consolidó, esa armonía genera optimismo. Si el partido es normal, esperamos poder imponer nuestro fútbol".

La titularidad de James: "James es un jugador fundamental en la Selección. Está bien. El resto de situaciones que faltaban las trabajo con intensidad. Esperamos que esté al 100%".

Foto: El Tiempo

Los 23 citados por Polonia para la Copa del Mundo.

El volante de la AC Fiorentina, Carlos Sánchez estará ausente en el partido de este domingo por la expulsión sufrida en el primer partido ante Japón.

Listado de 23 convocados de la selección Colombia

El que salga derrotado resignaría sus opciones de clasificación en la Copa del Mundo.

Para ambos seleccionados es vital ganar este domingo y jugarse la vida en la última fecha el próximo jueves.

De otra parte, el seleccionado polaco a segunda hora, fue derrotado por el seleccionado de Senegal por 1-2 con anotaciones de Cionek en contra y Niang y el descuento de Krychowiak para los europeos.

Los rivales de este domingo tuvieron un debut inesperado, Colombia en el apertura del grupo cayó ante Japón por 1-2 con anotaciones de Kagawa y Osako para los orientales y el descuento de Juan Fernando Quintero para la tricolor.

¡Bueeeeenos días! Hoy es el gran día, nuestro seleccionado se juega su continuidad en la Copa del Mundo FIFA Rusia 2018. "Aquí va un sueño, 3 colores y 50 millones de corazón", es la leyenda que acompaña a nuestra selección en territorio ruso.