“El resultado no es corto, Nacional tiene como hacer daño allá": Hernán Darío Herrera

Atlético Nacional continúa levantando su nivel, tras imponerse en la Liga al Pasto como visitante, ante su gente contra Junior logró continuar la senda victoriosa que lo tiene cerca de su sexta semifinal en la Copa Águila 2018.

Con elementos prácticos, Hernán Darío Herrera basa su planteamiento, sabe que todavía falta trabajo para que el equipo asimile su estilo de juego, pero como dice la frase "en el camino se balancean las cargas", eso es lo que espera Herrera para no ser interino y se pueda quedar hasta diciembre como técnico Verdolaga.

Al final del partido, anoche habló con los medios de comunicación donde valoró el resultado y el trabajo que se está consolidando.

“Me voy contento con el rendimiento del equipo, Nacional está acostumbrado a enfrentar equipos de categoría. Planteamos un partido inteligente, difícil, creamos opciones y nos vamos con el triunfo para buscar la clasificación en Barranquilla”, expresó.

Sobre su particular estilo de dirigir en la raya, Herrera aclaró que “a los jugadores les pedí sacrificio, yo no me puedo quedar quieto en la raya. Siempre les pido a mis jugadores que no se queden y den hasta lo último”.

Lea también Con ventaja corta, Nacional se impuso ante Junior en el Atanasio

En cuanto a las variantes a lo largo del partido, el estratega explicó que “Jorman (Campuzano) no podía jugar, el vino porque tenía ganas de jugar. Desde el primer tiempo me pidió el cambio, yo lo aguanté veinte minutos más, cuando lo cambio por (Carlos) Cuesta el equipo se me tranquilizó más. La tarjeta amarilla no influyó en el cambio”.

“(Alexis) Henríquez no podía jugar más. Para el segundo tiempo el cuerpo médico me dice que no puede jugar más. Luego puse a (Diego) Braghieri de central y metí a (Christian) Mafla para mantener nuestro sistema”.

Lo que abrió una duda en el ingreso de Carlos Rivas y cómo se mantuvo por el perfil derecho, un lado donde Steven Lucumí se había mantenido en la era Almirón.

“Uno consulta con los jugadores donde se sienten más seguro, en el caso de (Carlos) Rivas se siente más cómodo por derecha y (Steven) Lucumí en el lado izquierdo. Si ellos sienten esa posición yo los dejaré así. El equipo estaba andando bien así, en el caso que no funcionara ya se realiza algún cambio”.

Pensando en el duelo de vuelta en Barranquilla donde Nacional va con ventaja de un gol, algo corto si se tiene en cuenta que Junior es un local muy fuerte, Herrera remarcó que “el resultado no es corto, Nacional tiene como hacer daño allá, en este partido nos crearon apenas tres opciones en 90 minutos. Allá tendrán que proponer y nosotros tenemos la ventaja de ir ganando”.

Finalmente, detalló variantes en el esquema que le fueron dando frutos, a pesar que el gol llegó de pelota quieta. “En el primer tiempo jugamos mucho por el centro porque teníamos dos delanteros ‘9’. Luego vi que podía aprovechar los costados para llegar con un mayor volumen de ataque y buscar aumentar la ventaja”.