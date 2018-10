Previa Millonarios vs Once Caldas: en juego el último cupo a la final de la Copa Águila

Millonarios y Once Caldas se jugarán este viernes el paso a la final de la copa águila donde ya se encuentra Nacional quien venció a Leones F.C. por un global de 4 a 1. El blanco blanco ganó el primer partido de la serie por 1 a 0, por lo cual Millonarios posee la responsabilidad de salir a proponer un fútbol más ofensivo teniendo en cuenta además que el factor de ser locales de nuevo en una serie de eliminación directa luego de la eliminación en Copa Sudramericana a manos de su rival de patio, Independiente Santa Fe.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo no ganan desde el pasado 15 de septiembre cuando venció en condición de visitante a Jaguares de Córdoba por 2 a 1, a partir de allí comenzó una seguidilla de malos resultados empate en condición de local en contra de Once Caldas, la eliminación de Copa Sudamericana y la última caída a manos de la Equidad Seguros hacen que este partido sea no solo por la clasificación, a lo que sería la segunda final en contra de Nacional en este año luego de la Superliga, sino que es la oportunidad para enderezar el camino del que fuera reconocido como el ballet azul.

Por el lado del visitante las cosas son diferentes, un gran presente en la liga donde se encuentran segundos con las mismas unidades de Tolima y Junior de Barranquilla sumando a esto el gran momento de jugadores como Juan Pablo Nieto, Andrés Correa y José Cuadrado hacen que el equipo de Bohder se afiance como uno de los favoritos para ganar tanto la liga como la copa en un año en el que las cosas se le venían complicando con el tema del descenso.

Se espera que ambos equipos jueguen con lo mejor que tienen en sus nóminas por parte del local está la baja de Wilker Fariñez quien esta con la selección Venezuela en la fecha FIFA por lo cual el arquero azul sería Ramiro Sánchez, la defensa estará conformada por Román, De los Santos, Cadavid, Banguero; dos volantes de marca Carrillo y Domínguez; Christian Marrugo libre en medio campo acompañado por Gabriel Hauche por derecha, Ayron del Valle por Izquierda y Roberto Ovelar como 9 referencia.

EL Once se presentará en el estadio Nemesio Camacho “El campin” con: José Cuadrado, Gómez, Perea, Correa y Velasco en la zona ofensiva, Diego Arias será el cabeza de área apoyado por Betin y Vanegas por los costados, el dueño de las ideas será Juan Pablo Nieto que surtirá de balones a Steer y Lemos en la delantera.