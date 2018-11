"Hemos tenido un buen trabajo, el hecho que no ganemos condiciona mucho": Amaranto Perea

El empate de anoche ante Atlético Nacional, fue una despedida aceptable de Leones en su paso por la primera división. Pensando en el Torneo Águila 2019, el técnico Amaranto Perea, evaluó el presente de su equipo y lo que viene para buscar el retorno a la máxima categoría.

“Al final nos queda una sensación de haber podido ganar el partido. El equipo compitió bien, generamos opciones para hacerles daño. La tristeza de no haber ganado me deja un sinsabor, pero me deja tranquilo para lo que viene”, remarcó.

Sobre su experiencia, Perea resaltó que “a medida que va pasando el tiempo, nuestros jugadores sufren desgaste en el partido. Cuando teníamos la pelota éramos peligrosos, pero no generábamos peso en el área, fue algo que me preocupa. Felicité a mis jugadores por la entrega que tuvieron en este partido”.

Además, “todo depende qué jugadores continúan con nosotros, hay unos que se van, otros que no sabemos su destino. Depende de ellos para buscar una identidad de juego, ahora mismo no sabemos que va a pasar. Estamos a la espera de lo que pueda suceder para el torneo del otro año”.

En cuanto a su labor, Amaranto explicó que “hemos tenido un buen trabajo, el hecho que no ganemos condiciona mucho y hace ver que el equipo no ha crecido mucho. Hemos conseguido partidos que logramos competir de gran manera contra un equipo de los más importantes de Suramérica”.

Finalmente, hizo una autoevaluación de su rendimiento en Liga. “Siempre quedo con la sensación de haber hecho mejor las cosas. El tener tantos jugadores jóvenes hace que les demos pautas que a poco lo van asimilando. Hemos tenido muy poco tiempo de trabajo, aún así competimos hasta donde pudimos. Cuando llegué al equipo sabía que mantener la categoría ha sido imposible. He aprendido en muchas cosas y contento para lo que viene”.