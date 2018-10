"El resumen es muy sencillo, el rival fue superior en todos los aspectos":Amaranto Perea

La derrota sufrida anoche a manos de Atlético Nacional, culminó con el sueño de Leones de conquistar su primer título profesional, o por lo menos de ser finalista de la Copa Águila 2018. El equipo ‘verdolaga’ le pasó por encima y sin problemas lo venció 3-1, con marcador global de 4-1.

Al final del partido, el técnico Luis Amaranto Perea habló de este encuentro y lo que viene en esa lucha titánica por no descender. Cabe recordar que Leones deberá ganar todos los partidos que le quedan y esperar que Atlético Huila pierda los mismos. Una tarea titánica.

“El resumen es muy sencillo, el rival fue superior en todos los aspectos. Nosotros no pudimos resolver el partido, los goles fueron regalos nuestros, aparte que ellos jugaron bien, el nerviosismo nos ganó y no supimos igualar la eliminatoria”, expresó Perea.

Además, “al final lo que nos queda fue la lucha, en ningún momento vimos la opción de superar al rival. Esto es una lección para seguir aprendiendo, tenemos jugadores muy jóvenes y nos servirá para el futuro. Es una lástima caer de esa manera, no hay mucho resumen qué hacer”.

Sobre sus dirigidos, “me extrañó que los jugadores estuvieran tan nerviosos, para un equipo como el nuestro que maneja bien la pelota, en los primeros 15 minutos, perdamos 15 pelotas es inadmisible. Ante eso, si le das regalos a un equipo como Nacional, es más complicado”, declaró.

En cuanto al juego, “el equipo genera ocasiones, trata bien la pelota, hemos encontrado variantes, pero no hemos encontrado quien finalice las jugadas”, remarcó.

Finalmente, “no me inquieta que no hayamos podido ganar, pero me gustaría lograrlo. Esperemos seguir mejorando”.

Leones recibirá por la fecha 14 de la Liga Águila 2018-II a Equidad Seguros quien lucha por clasificar entre los ochos. Entre tanto, todavía le resta un partido más con Atlético Nacional, será en la última fecha de la Liga en Ditaires, allí ya podría llegar con el descenso consumado.