Previa Medellín vs Junior: definición de la estrella navideña

"El séptimo cielo es para los que creen" esta fue la frase que twitteo el técnico poderoso Octavio Zambrano luego de la derrota por 4-1 en el estadio Metropolitano de Barranquilla en la ida de la final de la Liga Águila. El 'Equipo del pueblo' buscará este domingo 16 de diciembre, lograr lo que para muchos es un milagro. La derrota por tres goles de diferencia en el primer juego fue un golpe en el mentón para Independiente Medellín, pero a pesar de encontrarse contra las cuerdas, el 'poderoso' y su hinchada aún se encuentran en pie de lucha, y así se vio reflejado el pasado miércoles cuando casi diez mil hinchas acompañaron el entrenamiento del equipo en el Atanasio Girardot el pasado jueves.

El equipo debe lograr una diferencia de tres goles para empatar y de cuatro para lograr el título, teniendo en cuenta que en el fútbol colombiano el gol visitante no tiene ningún valor extra. Las armas goleadoras del poderoso serian Juan Fernando Caicedo quien ha anotado 7 dianas en este semestre, German Ezequiel Cano, goleador de la Liga con 18. La novedad sería el ingreso de Leonardo Castro ​​​​​​, que luego de su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe no ha logrado retomar su nivel. El 'Chacho' jugaría en lugar del juvenil Brayan Castrillón.

El medio campo del DIM jugará un papel decisivo en la finalísima, no solo en la fase ofensiva que es lo que más revuelo ha causado teniendo en cuenta la diferencia en el marcador, sino que también deben controlar las veloces embestidas que pueda realizar el equipo barranquillero para aumentar la ventaja. La dupla entre Larry Angulo y William Parra debe ser la primera puerta de seguridad en defensa, mientras, que en ataque deben ser los dueños del primer pase para los ataques del poderoso. Manejando los hilos del poderoso estará Andrés Ricaurte quien recientemente renovó con el Medellín hasta el 2020. Andrés es un As debajo de la manga del poderoso a la hora de anotar, el paisa se ha reportado en el marcador en cuatro ocasiones y busca surtir de pelotas de gol al tridente ofensivo.

La defensa debe ser impecable para este encuentro, deben saber llevar los ataques del Junior comandados por Jarlan Barrera y Teófilo Gutiérrez a estos los acompañan por afuera Luis Díaz y James Sánchez. Los encargados de mantener la valla poderosa intacta en esta final serán Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Hernán Pertuz, Sebastián Macías y el fundamental David Gonzalez quien es artífice de que aún este viva la esperanza.

Por su parte, Junior, que entre semana perdió la final de la Copa Sudamericana, no se deja meter presión de lo sucedido en suelo brasileño y con la ventaja que tiene, llega con la ilusión de lograr la octava estrella luego de tres finales en los últimos siete años donde no pudieron conquistarla, la última precisamente también ante el medallo. Los dirigidos por Julio Comesaña saben que aunque no la tendrán fácil, con un gol pueden estar sentenciando la serie, así que apostarán por no esconderse y mostrar sus armas.

El entrenador uruguayo afirmó que el plantel actual es el mejor equipo que ha dirigido en Junior, porque "no depende de dos o tres jugadores, sino de todos", así que es evidente que confía a plenitud en que sus muchachos podrán lograr mantener la ventaja en la serie.

El conjunto barranquillero podría repetir la nómina con la que enfrentó al Atlético Paranaense, es decir con Sebastián Viera en el arco, Marlon Piedrahita como lateral derecho, Jefferson Gómez y Rafael Pérez como la dupla de centrales y Gabriel Fuentes como lateral izquierdo para completar la zona defensiva. En el medio campo podrían ir Luis Narváez, James Sánchez y Víctor Cantillo para dejar adelante el tridente conformado por Jarlan Barrera, Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez.

La final de la Liga Águila para el DIM no solo definirá el título sino también su posición en el sorteo de la próxima Copa Libertadores, la fe del hincha poderoso está intacta y se espera que el máximo escenario deportivos de los Antioqueños este colmado en su totalidad cuando el poderoso salga a la cancha a buscar la séptima estrella.