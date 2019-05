Luis Manuel Seijas: "En estos momentos los jugadores debemos cerrar la boca y aguantar críticas" 

Anoche los cardenales despidieron la localia con un empate 0-0 frente a Millonarios, Gerardo Bedoya habló y dio sus últimas declaraciones a la prensa bogotana: “Lo hablamos en la charla, queríamos terminar dignamente, era un partido que queríamos ganar, al menos ganar por primera vez este semestre de locales”, sin duda los clásicos son juegos aparte sin importar la situación deportiva de los equipos y a los 'albirrojos' se le vio una actitud distinta en el juego de anoche. “Tuvimos algunas opciones de gol que no pudimos concretar, no puedo hacer un análisis completo porque siempre veo videos y trato de hacer el análisis, hoy hubo hombres experimentados que lucharon todo el partido y que siempre buscamos ganar”, añadió Bedoya, quien para este partido apostó a una nómina de jugadores experimentados y a los juveniles les dio entrada a mitad del segundo tiempo.

Gerardo también hizo una reflexión sobre lo que fue dirigir a Independiente Santa Fe este semestre ya que no logró afianzar sus ideas como director técnico: “No sé de lo que me pueda arrepentir, después voy a llegar a hacer conclusiones, aprendí demasiado, con muchos golpes, siempre aprendemos más en las malas que en las buenas y acá el aprendizaje fue muy grande, hubo muchas cosas que se pudieron evitar, apenas se termine esto hablaremos con el cuerpo técnico y miraremos, obviamente hay muchas cosas por corregir".

Habló sobre lo que le queda por jugar a Santa Fe y sobre su futuro: “Siempre el equipo emocionalmente ha estado golpeado, he buscado levantarlos, siempre hay que jugar por algo, hoy jugamos por dignidad y honor contra el rival de patio, el clásico que nadie quiere perder, ese fue uno de los mensajes que di en la charla técnica porque no podemos bajar los brazos”. Igualmente añadió, “Hoy le empatamos al líder del campeonato con buen fútbol. Yo me voy a capacitar, seguir por este camino, con ganas de seguir aprendiendo, sacar ventaja de las diferencias que aquí aprendí, la idea es seguir para que en algún momento la vida me dé la revancha", sobre su futuro, en el que con Santa Fe tiene contrato hasta diciembre, “El futuro es incierto, tengo que reunirme con Juan Andrés Carreño y mirar qué pasa, lo único cierto acá es que yo termino el torneo y creería que soy un desempleado más”.

También fue bastante directo al responder la pregunta que le hicieron sobre Wilson Morelo y su comentario en redes sociales refiriéndose a la poca oportunidad de jugar que tenía el juvenil Edwin Herrera, “¿Dónde está Morelo?“ Periodista: En Colón. “Ja! Cuántas millas de aquí, él no está en el día a día de los entrenamientos, para mí fue un comentario fuera de lugar, de los jugadores que siempre he tratado de proteger es Edwin Herrera y tuvo oportunidades pero creo que en estos momento hay otros jugadores que están con mejor rendimiento” respondió Gerardo Bedoya.

Finalmente le dejó un mensaje a la hinchada y también chanceó con la prensa: “Sigan con Santa Fe, no pueden desfallecer, tienen que seguir alentando, un semestre para olvidar, pero ahí está el equipo, yo pase por ahí, los hombres pasan pero Santa Fe es más grande que cualquiera que pueda pasar por la institución, entonces los hinchas tienen que seguir alentando y de cierta manera protegiendo el equipo". La rueda de prensa culminó con los agradecimientos de un periodista que agradeció por la buena disposición que siempre tuvo con la prensa, “Gracias a ustedes también porque a veces yo venía y decía “agh me van a matar” y no me mataron tanto”, entre risas y aplausos terminó la última rueda de prensa de Gerardo Bedoya como director técnico de Independiente Santa Fe en Bogotá.

Por su parte el jugador Luis Manuel Seijas quien en los últimos encuentros ayudó a levantar el equipo, también declaró ante la prensa y como siempre agradeció a la hinchada, “Sin excusas, agradecerle a la gente que durante todo el torneo apoyó, durante todo este torneo vino, nos da tristeza no haber podido corresponder ese apoyo y esperamos el semestre que viene, poder hacer un semestre de Santa Fe y como ellos lo merecen”. “El perdón fue lo que siempre hice, intente hacerles entender, que nos disculparan, que los aplausos tenían que ser para ellos, entendemos también la bravura, la aceptamos; en estos momentos los jugadores tenemos que cerrar la boca y aguantar las críticas, esto hace parte del trabajo y toca saber manejarlo”, añadió el jugador venezolano.

Seijas quien siempre fue crítico con la forma de jugar del equipo y sabe que su futuro también es incierto comentó, “Aquí nadie tiene un puesto asegurado, estamos a merced de los jefes, es una realidad también, uno tiene que estar consciente y esperar cualquier cosa”, “Si hubiéramos jugado muchos partidos como se jugó hoy, creo que hubiera sido otra la historia, pero la realidad también es que la historia siempre fue la misma en todos los partidos. No supimos concretar cuando teníamos que hacerlo y uno tiene que ser consciente en lo que se falló y que fue en muchos aspectos del juego durante todo el torneo, espero que esto sirva de aprendizaje para todos” comentó Luis Manuel.

Por último concluyó sobre el juego en Medellín por la última fecha, "Jugar en esa cancha para mí representa lindos recuerdos, lindos momentos, es una de mis canchas favoritas para ir a jugar, ojalá pueda haber un buen marco y los podamos dejar afuera, sería lindo”, concluyó Luis Manuel Seijas.

Independiente Santa Fe enfrentará este domingo en la última fecha a Atlético Nacional como visitante y el próximo miércoles se jugará la clasificación a siguiente ronda de Copa Aguila, enfrentando a Patriotas como visitante.