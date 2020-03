Guía VAVEL Fútbol Femenino: Iranis Centeno

Iranis Centeno Rodríguez, futbolista colombiana nacida en Barranquilla, Atlántico el 1 de junio de 2003. Se desempeña como delantera o volante creativa y su equipo actual es Junior de Barranquilla, las tiburonas, así como también es jugadora de la Selección Colombia. A los 5 años Iranis dejó a un lado las muñecas, las rondas infantiles con las demás niñas, ‘los chocoritos’ de cocina y los saltos de la ‘peregrina’ con las chicas de su cuadra. Tras ese primer lustro de vida lo suyo fue el fútbol, la pelota, el balón, los guayos, las camisetas y pantalonetas de los equipos. Centeno manifiesta que su hermano mayor, Víctor, fue quien primero observó cualidades en ella, y posteriormente tuvo el apoyo de su madre, Irene Rodríguez Anillo, quien la vinculó a la Escuela de Fútbol Montaño, la primera en la que estuvo, después pasó a Olimpia y por último en las escuelas, en Tiburones Blancos.

Trayectoria Local

A comienzos del 2018, comenzó la convocatoria para hacer parte de las tiburonas, el equipo femenino de Junior de Barranquilla donde la pequeña Iranis acudió entusiasmada y segura de que sería una de las escogidas, para entonces solo tenía 14 años de edad pero varios años de recorrido por escuelas de fútbol de barranquilla incluso jugando con varones.

Su habilidad, manifiesta en posiciones como delantera o volante creativa, llamó poderosamente la atención al entrenador Álvaro Núñez: “Un talento de esos que nació para brillar y al que hay que ir puliendo”. No hubo que esperar tanto para descrestara en menos tiempo del que le toma amarrarse los guayos y volverse motivo de conversación del cuerpo técnico que ya empezaban a preguntarse como hacer jugadora profesional a una niña de su edad.

Su primera presentación con el equipo barranquillero fue el 27 de enero de 2018 donde las tiburonas se daban a conocer y mostraban su categoría enfrentando a la muy conocida escuela Tiburones Blancos del municipio de Puerto Colombia, Atlántico a quienes se les impusieron 8 goles por 2. Sin embargo, Iranis no marcó en aquella ocasión. El debut del Junior femenino y de la pequeña Iranis fue el 18 de febrero de 2018 frente al Envigado Fútbol Club Femenino en el estadio Polideportivo Sur el cual quedó 0-0 consiguiendo así su primer punto en liga en calidad de visitante.

Luego de la emoción de haber sido una de las 25 convocadas por el profesor Álvaro Núñez al equipo femenino de Junior de Barranquilla, su siguiente alegría la tuvo al marcar uno de los goles en la victoria 4-0 ante el Real Cartagena a mediados del 2018. Gracias a su agilidad, dominio del balón y baja estatura, muchos la llaman ‘la Messi’.

Iranis participó en los torneos de Liga Femenina de los años 2018 y 2019 y se espera que se defina todo para el presente año que hasta el momento se ha marcado negativamente para el deporte a nivel mundial por causa de la pandemia por el COVID-19.

Selección Nacional Sub17 y Sub20

La joven de 16 años cumplió su sueño de estar en la selección Colombia Femenina de fútbol. Primero recibió la oportunidad para ser parte de la sub-17, algo que no lo podía creer. Pero las alegrías no pararon ahí, luego de jugar amistosos, Iranis recibió la noticia para ser parte de la sub-20, que afrontó la primera parte del Campeonato Sudamericano Femenino de la categoría que se llevó a cabo en Argentina.

Iranis no olvida su esencia, sabe que ahora es cuando más debe seguir esforzándose para continuar cumpliendo con sus objetivos trazados. “Estar convocada a la selección Colombia sub-17 y sub-20 ha sido maravilloso. Este es un sueño hecho realidad, desde chiquitica he soñado con estar en la Selección. Sé que con el favor de Dios me voy a ganar un cupo en la de Mayores. Voy a trabajar más duro para llegar allá”, manifestó la delantera barranquillera.

La primera vez que Iranis lució el uniforme de la selección Colombia sintió algo especial, algo que se le es difícil de describir, solo sabe que la sensación que vivió fue “genial”. “Cuando me puse la camiseta de la Selección sentí como mi misma piel, fue algo hermoso. Cuando me convocaron mi mamá lloró conmigo y sé que vienen más alegrías. Estar en la sub-17 fue una experiencia hermosa. Sentí que era parte de una familia. Lloré de felicidad en el camerino cuando me dieron la camiseta de la Selección”, expresó Iranis llena de nostalgia.

En el Junior, Iranis siempre se había destacado como delantera, pero en la Selección el técnico Nelson Abadía la colocó en una nueva posición, de la cual está aprendiendo, reconoce que extraña estar más cerca del arco, pero está dispuesto a aprender en el nuevo puesto. “Me están colocando como volante seis y desde la posición que esté le quiero dar mi corazón a la selección Colombia. Tengo carácter y actitud para sumir esta posición. Estoy jugando en la posición de Daniela Montoya, una de las mejores jugadoras de Colombia y que ha sido como una madre para mí. He jugado con el número 6 de ella y sé que es un peso porque sé que es una gran jugadora. Al profesor Abadía le espero responder desde esta posición. Esta posición me ha dado un poquito duro, pero voy a darlo todo y no voy dar un balón por perdido”, explicó la joven que vive en el barrio Las Malvinas de Barranquilla.

Iranis y la Selección Colombia Femenina Sub20 participaron en el Sudamericano Femenino en Argentina donde el onceno nacional avanzó a la fase final del Sudamericano de la categoría, luego de ubicarse en la segunda casilla del grupo A con 7 unidades. Las dirigidas por Nélson Abadía se quedaron con el segundo lugar, tras ganar dos compromisos, empatar uno y solo perder en una oportunidad.

La Selección Colombia Femenina Sub-20 regresó a casa luego de su exitoso paso por el Sudamericano en Argentina. El cuadrangular final está suspendido por directiva de CONMEBOL, tras la emergencia sanitaria mundial por el COVID-19. La CONMEBOL a través de la Dirección de Competiciones de Selecciones informa que, luego de la reunión del Consejo de la CONMEBOL realizado este jueves 19 de marzo vía teleconferencia y con el objetivo de garantizar la salud de jugadoras y jugadores, cuerpo técnico, funcionarios e hinchas, así como brindar las mejores condiciones para el normal desarrollo de sus competencias y reprogramó el Sudamericano Femenino para principios de julio.

Lesión de Iranis

Después de la derrota 2-1 de la Selección Colombia Femenina Sub 20 con Venezuela, en el juego válido por la tercera fecha del Sudamericano, Iranis abandonó el juego tras una lesión. La delantera barranquillera sufrió una rotura parcial de ligamento cruzado anterior en la rodilla de la pierna derecha. La jugadora del equipo femenino de Junior será intervenida quirúrgicamente una vez la Selección Colombia cumpla con su presentación en el Sudamericano Femenino Sub-20.

La joven atacante se encontraba tendida en el piso y con mucho dolor, tras un choque con una jugadora venezolana. Cuando las dirigidas por Nelson Abadía jugaban mejor y mantenía el control del esférico, se presentó el incidente se la futbolista.

El presente 2020 de la jugadora nacida en la ciudad de Barranquilla, se mantiene en el Junior de Barranquilla y en la Selección Nacional Sub20. Se espera que se recupere satisfactoriamente de su actual lesión.