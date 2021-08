Juan Sebastián Pedroza: "Equidad un rival difícil"

Independiente Santa Fe llega a la fecha cinco de la Liga BetPlay Dimayor con la motivación del triunfo ante Millonarios y quiere revalidar esto ante los aseguradores recibiéndolos en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín'.

Ante esto y como es costumbre director técnico y jugador dieron sus declaraciones previas al trabajo que se realizó antes del partido y lo que se sabe del rival a enfrentar.

El jugador Juan Sebastián Pedroza fue el encargado en esta ocasión de contar las expectativas y su trabajo en el grupo, "el equipo llega muy bien anímicamente, gracias a Dios se le ganó a Millonarios, el rival de patio y lo necesitábamos y con el golpe de autoridad que dimos el equipo viene motivado para el partido que viene", comentó.

Ante la recuperación en el clásico el jugador dijo que, "desafortunadamente veníamos unos partidos sin ganar, el equipo siguió trabajando y gracias a Dios se obtuvo el resultado que era lo importante y esperamos se venga lo mejor".

Ante el rival La Equidad Seguros Pedroza puntualizó en lo difícil y complicado que es, "Equidad un rival difícil, fuerte en defensa, ataca rápido, hay que tener cuidado con los balones de costado. Pero nosotros venimos trabajando día a día para los partidos que se vienen y estos días hemos trabajado esas cosas", agregó.

En cuanto a lo personal Sebastián comentó que se encuentra muy feliz pero sabe la responsabilidad que tiene, "muy contento, aunque con una responsabilidad muy grande porque en estos momentos la titular de Santa Fe es un puesto que muchos jugadores quieren tener y gracias a Dios se han hecho las cosas de la mejor manera".

Para finalizar Pedroza puntualizó las tareas que Rivera le pide en el terreno de juego, "el profe me pide que ayude a Alex en el medio campo, que cuando ataquemos me despliegue al ataque, me pide de todo un poquito, un jugador polifuncional como se dice, que ayude a defender, a atacar, a mantener el equipo organizado", culmina.

Harold Rivera: "Ya lo de Millonarios es historia, era un partido que queríamos ganar"

El 'timonel' cardenal Harold Rivera dio sus impresiones para el juego ante Equidad y los cambios y trabajos que vienen realizando en el grupo para lo que viene. "Lo de Millonarios es historia es un partido que queríamos ganar y lo logramos y eso ayuda anímicamente. Equidad un rival fuerte que tiene un proceso y que siempre ha estado peleando en las finales y nosotros en posición de locales debe ayudar, tema de altura no influye en ninguno, la diferencia las vamos a sacar a en las ventajas que podamos tener, siendo muy ordenados y contrarrestando el ataque de ellos", comentó.

Para el juego ante los aseguradores el tolimense tendrá en cuanta, "el orden, el equilibrio que le vi al equipo en el partido anterior, quiero potencializar eso, esas partes, hubo cuatro, cinco jugadores que no estuvieron con nosotros por tema de convocatoria de la Selección Colombia pero ya están con nosotros, entonces seguiremos trabajando en lo que tenemos y la tenencia del balón y los pases", agregó.

Rivera sabe que el equipo llega motivado, fortaleciendo así la parte mental y física para el grupo que quiere seguir adelante con victorias para lograr escalar en la tabla de posiciones. En cuanto a los jugadores que tiene en recuperación el técnico puntualizó, "en departamento médico se encuentran Oliveros, Mosquera, Yilmar, Nazarith y en la práctica de hoy desafortunadamente Exneider tuvo un percance en su abductor y son bajas para nosotros, esperamos tener a todos los jugadores en condiciones porque se nos viene partido ante Equidad y luego el sábado próximo ante Pereira".

Sobre Castro otro de los refuerzos para el expreso rojo, Rivera comentó que, "viene mejorando, para el clásico llegó un día antes, viene adaptándose al juego, conociendo el equipo, adaptándose a la altura, viene con una riqueza atlética importante, buenos movimientos, aparece en buenos espacios y Dios quiera que le vaya bien a él y a todos y volvamos a tener una riqueza en goles", culminó Harold.