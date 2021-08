Carlos Villarreal: "Las chicas trataron por todos los medios de buscarlo"

El entrenador de Independiente Santa Fe habló sobre las fallas que su equipo tuvo durante el partido y las virtudes del rival para evitar llevar a cabo su estrategia de juego:

"Nosotros pensamos en el cuerpo técnico, que perdimos un poquito la ruta cuando teníamos la fase ofensiva, que teníamos que abrir por las bandas y apresuramos de pronto por ahí demasiado la salida para el ataque, perdíamos la pelota y estábamos demasiadamente pasados al ataque. Equidad nos contraatacaba y encontraba espacios claros sobretodo en el primer tiempo y por ahí vino el gol y otra llegada que hicieron de la misma manera, tratamos de replantear, pero Equidad se replegó muy bien y contrarrestó lo que nosotros habíamos planteado para el partido".

A lo anterior, Viviana Acosta complementó hablando sobre las fallas de su equipo dentro del campo de juego: "De nuestra parte siento que es una sensación amarga, obviamente porque el objetivo siempre es ganar, creo que el compromiso se torna un poco incómodo desde que entramos, literalmente el equipo no estuvo en disposición para hacer un mejor partido, aún así creo que no merecíamos perder porque todo el partido estuvimos insistiendo pero lamentablemente no tuvimos buenas tomas de decisiones y creo que eso afectó a la hora de remontar el partido".

Villarreal fue enfático en los aspectos a mejorar y no dudó en reflexionar en lo que a sus dirigidas les hizo falta para darle vuelta al marcador:

“Nosotros con el profesor Albeiro trabajamos toda la semana en la fase ofensiva que de pronto es lo que más nos preocupa, abriendo mucho en la cancha para buscar los espacios y hoy en el primer tiempo no lo hicimos, creemos que tenemos que enfatizar en esa parte sobre todo sabiendo que llegan partidos mucho más duros, de pronto por ahí hacer amplitudes de la cancha de jugadas para tratar de poder vulnerar al rival.

El A.T. cardenal reconoció el buen trabajo de su rival y valoró su funcionamiento: "Equidad es un equipo que se replegó bastante bien, supo contrarrestar, eso también quiere decir que hay un trabajo de repliegues defensivos bastante importante.”

Viviana Acosta fue indagada sobre qué deben mejorar para evitar que en otros compromisos se repita el mismo resultado negativo, a lo que ella contestó haciendo referencia principalmente a la actitud: "Bueno siento que más allá de lo técnico o lo táctico, creo que es la actitud a la hora de entrar a la cancha, siento que eso fue o es lo que nos afecta en la mayoría de partidos, entonces más allá de quizás hacer movimientos, del repliegue, de concretar, es tener esa disposición para realmente querer ganar.”

El profesor Carlos fue autocrítico y destacó los aspectos del rival que no le permitieron ejecutar su plan de juego: “Es un equipo (La Equidad) que la fase defensiva la tienen muy bien conjuntada, se nota que han trabajado bastante bien esa parte, hacen un equipo muy corto cuando están siendo atacadas y eso hace que sea muy difícil uno encontrar los espacios necesarios. Nosotros pensamos que no encontramos ese camino, las chicas trataron por todos los medios de buscarlo pero teníamos un Equidad relativamente bien parado en la parte de atrás que hizo que nosotros no pudiéramos vulnerar".

Finalmente, la defensora cardenal termino lamentando el resultado argumentando que a pesar de la derrota nunca fueron inferiores a su rival: "Siempre propusimos, siempre estuvimos buscando el arco de Equidad, lamentablemente no entró el balón por como digo, toma de decisiones que afectaron en el juego también".

Acosta fue autocrítica e insistió en el factor actitudinal: "Creo que está derrrota nos enseña muchas cosas, nos enseña a entender que más allá de tener la técnica o el talento tenemos que meterle actitud y mucho compromiso.”

Independiente Santa Fe certificó su paso a las semifinales tras terminar primero en el grupo A con 16 puntos y asegurando el liderato faltando dos fechas para finalizar la fase de grupos, las cardenales tendrán que esperar el desenlace del grupo B para saber a quien se enfrentarán en la siguiente fase de la Liga Femenina.