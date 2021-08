Puntuaciones de Atlético Nacional en la victoria ante el Deportes Quindío

Atlético Nacional ofició como local en el Polideportivo Sur en el municipio de Envigado debido a los eventos de la Feria de las Flores en la ciudad de Medellín. Durante las horas previas al partido, llovió con mucha intensidad en el municipio antioqueño, lo que hizo que a la hora del partido el terreno estuviera en complicadas condiciones de juego.

El equipo verdolaga reportó cuatro novedades para el partido contra el Deportes Quindío, equipo al que no enfrentaba desde el año 2013, Dorlan Pabón, Brayan Córdoba, Juan David Cabal y Emmanuel Olivera fueron bajas para el cuadro antioqueño.

El partido fue complicado desde el inicio por el estado de la cancha, afectando notablemente al cuadro verdolaga, acostumbrado a jugar con el balón en el piso, velocidad y juego de pases para crear espacios, idea que no pudieron desarrollar dada la cantidad de charcos que estancaban el balón e impedía su conducción.

Criterio de puntuación: 0-4: Pésimo / 5: Mal / 6: Regular / 7: Bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar.

Once titular

Aldair Quintana: 9 | De la misma manera en que se le critica cuando tiene malos partidos, hay que reconocerle de igual forma los buenos partidos que tiene el portero verdolaga, siendo el de la tarde del sábado uno de ellos. Quintana mostró confianza, seguridad y mucha concentración, evitando que la portería fuera vencida en varias ocasiones. Fue la figura del partido y el jugador más destacado.

Jonathan Marulanda: 7 | Desafortunadamente el mal estado de la cancha le impidió mostrar el juego de salida por la banda derecha que venía mostrando en los últimos juegos y su asociación por esta banda con Yerson Candelo. Se le vio concentrado en su labor defensiva y no tuvo mayor complicación.

Felipe Aguilar: SC | Nuevamente las lesiones se convierten en su peor enemigo. El experimentado defensa tuvo que salir a los 25 minutos tras una complicación en su pierna izquierda que le impidió continuar en el partido. Se espera informe del cuerpo médico para conocer la gravedad y el tiempo de incapacidad.

Geisson Perea: 7 | Tuvo buenos y malos momentos a lo largo del partido. Esto se debe quizá a la alta exigencia física que planteó el Deportes Quindío y lo pesada que estaba la cancha por el agua. Tuvo un buen rendimiento durante el primer tiempo. Su punto más bajo del partido fue la primera mitad del segundo tiempo donde tuvo varios errores en salida, control del balón y marca en los tiros de esquina. Al final del partido fue importante para conseguir el arco en cero.

Danovis Banguero: 7 | Nuevamente no pudo desplegar todo su juego ofensivo. Se vio obligado a ayudar demasiado en defensa dada la arremetida de los jugadores cuyabros. Tuvo un alto desgaste físico y esto se vio en el final del partido.

Baldomero Perlaza: 6 | No fue su mejor partido. Se le vio pesado y con poca efectividad en la salida desde el fondo. Al ser su estilo de juego muy similar al de Brayan Rovira, no hubo jugador que aportara en el juego ofensivo. Cada que vez que ambos juegan juntos, se reconfirma que no es la pareja que mejor se desenvuelve en esa posición.

Brayan Rovira: 6 | Partido regular del volante verdolaga. Con poca relevancia en la cancha, no logró aportar ni en ataque ni en recuperación. Salió en el peor momento de Atlético Nacional, cuando el equipo no recuperaba ni un solo balón y el gol del Quindío se veía venir en cualquier momento.

Jarlan Barrera: 6 | La tarde del sábado no fue una buena para él. Pese a que inició bien el partido, poco a poco se fue desapareciendo. Al ser un jugador habilidoso con el balón y busca con sus pases romper líneas, los charcos en el terreno de juego hicieron imposible que el jugador desplegara todo su talento.

Yerson Candelo: 5 | Posiblemente el partido más flojo de Yerson Candelo en lo que va del campeonato. Al ser un jugador rápido, encarador y desbordador, su aporte fue casi nulo durante el partido. Las características del partido exigían otro tipo de planteamiento a jugar por las bandas, esto debido a que el balón rodaba con dificultad. En las pocas opciones que tuvo para centrar y marcar, se le vio acelerado e impreciso.

Andrés Andrade: 7 | Pese a no tener un juego brillante como en ocasiones pasadas, fue el jugador más destacado en ataque. Generó las dos opciones de gol en el primer tiempo y siempre complicó al lateral derecho del Deportes Quindío con su juego por la banda izquierda. No logró encontrar a su socio en la cancha y eso afectó el colectivo.

Jefferson Duque: 6 | Partido entre malo y regular. Lo salvó el gol anotado de penalti. En el desarrollo del partido no tuvo ningún tipo de participación relevante, sin embargo, “goles son amores” y el goleador verdolaga anotó cuando tenía que hacerlo.

Cambios

Christian Castro: 7 | Tuvo un debut complicado en un partido complicado, con una cancha complicada y ante un rival con un juego de contragolpe, balones aéreos y desgaste físico. Sacó a relucir su experiencia en el fútbol portugués y demostró ser un jugador veloz y preciso. Aun tiene cosas que mejorar en salida, marcación y juego aéreo, pero el joven defensor demostró que tiene con qué para ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

Yeison Guzmán: 7 | Supo leer las necesidades del juego. Supo que la cancha no estaba para hacer rodar el balón, jugar por el piso y menos para transportar. Buscó romper líneas con pases elevados, conducción corta buscando la falta y no conducir en exceso. Entró a aportar en lo físico más que en lo técnico. Otro será el partido para demostrar su talento con el balón. Hizo lo que tenía que hacer.

Alex Castro: 7 | Al igual que lo dicho en la calificación de Yeison Guzmán, entendió lo que exigía el partido. Aportó en defensa, le dio un nuevo aire al equipo con su ingreso y buscó sacar la pelota del terreno de Nacional.

Sebastián Gómez: 7 | Fue fundamental en la recuperación de Nacional. Entró cuando el equipo estaba al borde de la caída y el gol de Quindío se veía venir. Logró recuperar el balón, el orden y la confianza. El equipo mejoró con su ingreso.

Jonatan Álvez: SC | Ingresó faltando 15 minutos para el final del juego. Dado que Nacional le apostó los últimos minutos a conservar el gol de ventaja que poseía, la construcción ofensiva fue prácticamente nula y por tal Álvez no tuvo la oportunidad de intentar marcar. Su labor estuvo más en el medio campo y en esperar una desconcentración de la defensa del Quindío.

Con la victoria del sábado, Atlético Nacional se alejó de sus perseguidores en la tabla de posiciones, no solo del torneo finalización, sino también en la Reclasificación, tabla de alta importancia en caso de no lograr campeonar.

El próximo partido del equipo dirigido por Alejandro Restrepo será el jueves 26 de agosto a las 8:05 p.m., nuevamente ante Patriotas Boyacá, pero esta vez en partido correspondiente por el juego de ida de los octavos de final de Copa BetPlay 2021, partido en el que el verdolaga debutará por esta competencia.