Diego Corredor: "No hay tiempo para dar oportunidades, necesitamos dar resultados"

Once Caldas y La Equidad igualaron a un tanto en el gramado del Estadio Palogrande. El gol del local fue marcado por el delantero Ayron del Valle, y para el conjunto asegurador anotó el extremo Javier Chaverra.

El técnico Diego Corredor comenzó la rueda de prensa explicando el planteamiento del equipo y lo que dejo un amargo empate en Manizales: “Tratamos de desarrollar lo que trabajamos en la semana, pero estábamos enfrentando un rival complejo con memoria táctica defensiva”. Además, agrego: "Sabemos la importancia de ganar de local y si teníamos que meternos atrás y defender el resultado, tocaba hacerlo, pero seguimos cometiendo errores y perdimos dos puntos de local.

Por otra parte, el entrenador boyacense reconoció que no hay tiempo para ensayar mucho: “Estamos tratando de encontrar el equipo ideal lo más rápido posible, he hablado con el grupo, esto es de rendimiento. No hay tiempo para esperar y dar oportunidades, necesitamos dar resultados”

Respecto al gol infantil que concedió el equipo, el DT dice de lo siguiente: “Desde lo que ví, pienso que es un error compartido entre Murillo y Ortiz, por falta de determinación en ese momento y dejamos escapar dos puntos, porque los teníamos”.

Ahora bien, el DT explicó porque en el segundo tiempo se cayó lo bueno que estaba haciendo el equipo sobre el final del primer tiempo: “Con la lesión de Guillermo Celis nos toca incluir a Robert Mejía y pienso que no tuvo un buen trabajo, porque perdimos esa tarea que estábamos realizando en la primera parte y también con el ingreso de Nelson Quiñones el jugador se demoró en entrar en el partido”. A esto agregó también con relación a los cambios: “Mientras los jugadores trataron de acoplarse al juego para darnos todo su futbol no generamos, hasta el minuto 78 que llega el gol”.

Finalmente, el técnico concluyó: "Seguimos haciendo cosas importantes, pero estamos en lo mismo, generamos algunas ocasiones importantes y no concretamos, y cualquier error que cometemos termina en gol del rival”.