Emanuel Olivera: "No podemos dramatizar por los últimos partidos"

Increíblemente, como el último de la tabla de posiciones, Atlético Nacional visita al Deportes Tolima, en un enfrentamiento que ha tomado tintes de un partido con gran relevancia para paisas y pijaos. Para esta ocasión los dos cuadros vienen en una forma bastante irregular.

Los dos más recientes finalistas, son los clubes que menos descanso han tenido entre temporadas, y ese parece ser uno de los argumentos de ambas escuadras para argumentar un nivel de juego inferior y muy lejano a lo que nos tienen acostumbrados.

Con la oportunidad de dar una mejor impresión y elevar el nivel de juego, el Más Veces Campeón buscará una victoria que más allá de tres puntos, supondrá un golpe de autoridad ante uno de sus más recientes 'bestias negras' en el campeonato casero.

Nacional se presenta en el Manuel Murillo Toro con la necesidad imperiosa de salir de un lugar desconocido para el verdolaga, el último lugar de la tabla, para dar ese salto en el lugar de colocaciones, el derrotar al vinotinto y oro es una obligación y en la medida de lo posible, mejorando los circuitos en ofensiva y defensiva.

Emanuel Olivera destaca el tiempo de trabajo que se logró esta semana: "Esta semana nos sirvió muchísimo para poder trabajar, corregir muchos errores, sabemos que estos dos partidos no fueron buenos. Es un partido muy importante este sábado y tenemos que ir a proponer".

En el trabajo hecho en la semana, el Turro valora los errores a corregir: "Hemos trabajado los balones parados, las coberturas que son muy importantes para nosotros, lo trabajamos, lo corregimos, porque nos viene costando la pelota de costado". El zaguero argentino también destaca el ítem ofensivo, el trabajo de semana en esa materia: "Con el profe hemos trabajado también lo que es la parte ofensiva. Sabemos que nos estaba faltando esa tenencia de pelota. Físicamente mejoramos mucho porque esta semana se hizo buena para trabajar en lo que no veníamos haciendo".

Sobre la crisis de resultados que azotan al 17 veces campeón, Olivera no ve tan grave la situación: "Somos jugadores maduros, con experiencia, sabemos la situación que estamos, tampoco podemos dramatizar tanto por estos dos partidos. Si, es Nacional y tenemos que estar 100% a la altura".

Como piensa el verde de la montaña descifrar al club tolimense, así respondió el defensa central: "Creo que tenemos que ir a proponer un poco más, tenemos que ser un equipo solidario, cómo lo veníamos haciendo, todos comprometidos para poder sacar este partido adelante". ​​​​​​La visión que se tiene del Deportes Tolima en el camerino verde es la siguiente: "Creo que es un equipo muy difícil donde proponen en todas las canchas, no le ha ido bien este último partido, tuvo para convertir y no convirtieron, les tocó la derrota, pero es un equipo de mucha jerarquía, un equipo muy físico y hay que tener cuidado, no hay que relajarse".

El futbolista porteño finalizó dando explicaciones sobre el cansancio y la nula pretemporada: "Después del título obviamente que uno necesita unos días de vacaciones para relajar la mente, porque la verdad fue un semestre muy intenso. No estamos relajados para nada. Somos el último campeón y tenemos que demostrarlo". FInalizó.