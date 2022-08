Alfredo Arias: “No hubo errores arbitrales que influyeran en el partido, teníamos que mejorar el rendimiento"

Independiente Santa Fe cayó 2-0 ante el Junior en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Es la primera derrota del equipo cardenal en la liga y más que la derrota el descontento fue por el juego mostrado por Santa Fe en los 90 minutos, pues fue totalmente dominado por el equipo de Juan Cruz Real, donde también se dio el retorno de Carlos Bacca que en su ingreso revoluciono el partido.

Alfredo Arias y Wilfrido de La Rosa rindieron declaraciones ante la prensa luego de este partido, con preocupación por el resultado obtenido y analizando los errores a corregir.

Alfredo Arias analizó el juego ante Junior y las causas por las cuales su equipo no logró generar peligro: “El partido es de momentos, el Junior nos desequilibra el partido en una pelota quieta que habíamos hablado que podía pasar, luego liquida el partido en un momento donde los dos equipos estaban parejos y ya después hay diferencias porque nos hacemos expulsar, nos quedamos con 10 y el ingreso de Bacca también le dio más fuerza al rival” comentó el técnico uruguayo.

De La Rosa comentó sobre lo que le faltó a Santa Fe para ganar el partido, a pesar de que en algunos minutos mostraron una mejoría: “Finalizando el primer tiempo cogimos mucho la pelota, al principio nos costó mucho estábamos siendo muy imprecisos y eso hizo que ellos se metieran en nuestro arco, teníamos que tener un poco más de tranquilidad y precisión, eso nos costó el partido”.

Arias analizó la expulsión de Edwin Herrera y también cómo afectó el rendimiento del equipo: “Eso es algo que debemos corregir, dejar el equipo con uno menos y perdiendo, prácticamente vuelve imposible la labor de un empate, el equipo queda con la carga psicológica de ir perdiendo, es una cuestión a trabajar no podemos volver a repetirlo, tenemos un plantel muy corto que debemos cuidar precisamente de eso”

Wilfrido fue enfático en pasar la página y corregir los errores para los próximos rivales que vienen como el América de Cali, donde tendrán una semana para preparar este partido que se jugará en Bogotá: “Aquí debemos ser profesionales, corregir lo que hay que corregir pasar la página rápido, no se puede pensar en lo que se perdió, no podemos vivir de emociones sino corregir y aprender de los errores. Contra América es otra final para nosotros y hay que buscar ganarla”

El técnico uruguayo fue contundente al decir que el arbitraje no tuvo nada que ver con el resultado, fue autocrÍtico con la mala presentación de su equipo: “No hubo errores arbitrales que influyeran en el partido, en un anterior partido si dije que nos habían perjudicado pero también dije que teníamos que mejorar el rendimiento para no depender del arbitraje, Junior golpeó cuando tenía que golpear, la causa es que hay que corregir nuestros errores”.

Concluyó Arias la rueda de prensa respondiendo a la salida de Neyder Moreno, uno de los jugadores que se han destacado en las primeras fechas del equipo cardenal: “Cuando quito a un jugador es porque no lo está haciendo del todo bien para mí y pienso que el que puede entrar lo puede hacer mejor, también podría estar equivocado pero para eso estoy para mejorar”