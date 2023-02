Cristian Zapata: “Nos hemos venido preparando bien para enfrentar a Once Caldas”

Cristian Zapata, defensor de 36 años de edad, es una de las caras nuevas del verde paisa de cara a los torneos que disputará en el 2023, donde el club antioqueño tiene en la mira la consecución de su estrella 18 y realizar una buena presentación en la Copa Libertadores. Zapata habló ante la prensa antioqueña sobre el debut del equipo en Liga el próximo jueves 26 de enero ante el blanco blanco de Manizales.

“Sabemos que Once Caldas es un equipo difícil que lleva varios años de trabajo con el mismo técnico, será un partido complicado pero nos hemos preparado bien para enfrentarlo”, inició Cristian Zapata, quien ha contado con un amplio recorrido a nivel internacional durante su carrera.

Análisis de Cristian Zapata

“El profe tiene mucha experiencia y recorrido, sabe preparar los partidos y estoy muy contento de tenerlo como técnico porque es un excelente entrenador”, respondió el central tras consultarle sus impresiones en lo que lleva trabajando con el entrenador verdolaga Paulo Autuori. Para este año, al fútbol colombiano regresaron jugadores de experiencia internacional, entre ellos Cristian Zapata, el defensa dio su opinión al respecto: “Es positivo para el fútbol porque seguramente vamos a aportar un poquito más de experiencia y recorrido que hemos adquirido por fuera y espero que sea un gran año para todos, que se vea un lindo espectáculo”.

Cristian Zapata en rueda de prensa | Foto: Pablo Durango (VAVEL Colombia)

Cristian Zapata fue una de las primeras contrataciones del club, ya que el equipo buscaba reforzar y darle más seguridad a la zona defensiva tras lo que fue el semestre pasado donde se quedó corto en ese aspecto, además de la intención de la directiva en conjugar a las jóvenes promesas del club con futbolistas experimentados que los ayuden en su proceso; el defensa se refirió a cómo fue su llegada a la sede, al equipo y esto dijo: “Fue excelente, hay un gran grupo de trabajo en todo sentido, estar en Atlético Nacional es algo maravilloso por todo lo que representa. Hay jóvenes muy talentosos y acá estamos para aportar nuestro granito de arena para que vayan creciendo y mejoren en cada aspecto”, respondió Zapata.

El profesor Autuori ha declarado que Cristian Zapata será uno de sus jugadores principales por lo que ha visto de él en la pretemporada, por esto se le preguntó sobre en qué esquema táctico se veía jugando: “En San Lorenzo venía jugando por el medio en una línea de tres en el fondo, pero no tengo problema en jugar donde el profesor decida, no tengo problema; me gusta más jugar con 4 defensas porque la tengo muy bien estudiada”.

Acerca del debut frente a Once Caldas, Cristian Zapata dijo: “Nos tenemos que enfocar en lo que hemos trabajado durante la pretemporada, hemos adquirido cierta información de parte del cuerpo técnico y eso es lo que vamos a usar en el juego. La comunicación va a ser muy importante para este primer encuentro y para todos los que siguen, si nos hablamos vamos a limitar muchas falencias”.

Atlético Nacional se enfrentará a Once Caldas el próximo jueves 26 de enero en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín a partir de las 8:20 p.m. (hora local), el partido contará con la transmisión exclusiva de Win Sports +.