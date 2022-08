Atlético Nacional, análisis del rival: Millonarios (Fecha 3, Liga BetPlay 2022-II)

El inicio de la segunda temporada del año no ha sido el mejor para el actual campeón de fútbol colombiano. Con unas cortas vacaciones por la tardía finalización del primer campeonato del año, sin tiempo para una pretemporada, sin tiempo para fichar nuevos jugadores, con la salida de varios jugadores y con unos resultados poco favorables en el inicio del campeonato, el club verdolaga tendrá un nuevo reto rápidamente en el campeonato ante uno de los que ha sido rival directo en los últimos torneos.

Pero si en Nacional no se pasa un buen momento, Millonarios tampoco se desmarca de esta situación. El club capitalino no ha conseguido obtener sus primeros tres puntos del torneo y el ambiente al interior del club no parece ser el óptimo. Una de las criticas a las directivas, que se ha vuelto recurrente en los últimos años, es por la falta de contratación de fichajes con bagaje y experiencia, lo cual le ha pasado factura de cobro al equipo de Alberto Gamero que al final de los últimos torneos se ha quedado sin combustible y fichas de recambio para cerrar el campeonato con el mismo nivel mostrado en la primera fase.

Análisis de los 'embajadores'

Millonarios marcha en el puesto 12 de la tabla de posiciones tras empatar dos veces en condición de local ante el Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga. El cuadro azul ha anotado un solo gol, el cual fue convertido por Luís Carlos Ruiz, ex Atlético Nacional, que le marcó al Deportivo Pasto en su debut con la camiseta de los Millonarios. Estos resultados comienzan a poner en aprietos a Alberto Gamero, con el que los hinchas comienzan a perder la paciencia por la ausencia de títulos en su era.

Sin torneos internacionales, al igual que los demás equipos colombianos que ya fueron eliminados de toda competencia en el continente, Millonarios sabe que necesitará ser campeón para poder regresar a una fase de grupo de Copa Libertadores. A pesar de que el equipo en los últimos años ha mostrado un alto nivel y un óptimo rendimiento, este no ha logrado concretar dichas buenas campañas en el tramo final de la liga, título que no logra levantar desde el año 2017 cuando venció al Independiente Santa Fe en la final.

Millonarios se caracteriza por ser un equipo veloz, con mucho orden y letal en el ataque, de hecho, sus últimas dos presentaciones en el Atanasio Girardot han sido bastante favorables para el club de Bogotá, el cual ha sabido como enfrentar la caldera verdolaga con buen fútbol. Para esta ocasión, las esperanzas de gol estará puestas en Luís Carlos Ruiz, delantero experimentado con pasado en Atlético Nacional y que fue uno de los goleadores de la temporada pasada con el Cortuluá.

Otro jugador sobre el que recaen bastantes expectativas es Daniel Ruiz, joven mediocampista que se ha convertido en el jugador más valioso del fútbol colombiano y una de las joyas de Millonarios, jugador que junto a David Macalister Silva, han sabido poner en aprietos a Atlético Nacional en sus últimas presentaciones en el fortín del más veces campeón.

Finalmente, un jugador podría robarse las mirada en la tarde del sábado, y es el ex Millonarios y nuevo fichaje de Atlético Nacional, Andrés Felipe Román, talentoso lateral derecho que fue convocado por Hernán Herrera y que ha causado polémica en la hinchada capitalina por la manera en la que salió del club y por su incorporación a uno de los mayores rivales de su anterior club.

Ninguno de los dos clubes pasa por buen momento, y una victoria ante un rival histórico podría significar un tanque de oxígeno para cualquiera de los dos que les ayude a salir de las crisis que están atravesando. Aunque el campeonato apenas comienza, iniciar a sumar de a tres es fundamental para clasificarse de manera anticipada a las finales como han venido haciendo ambos equipos en los últimos años. Atlético Nacional buscará el bicampeonato e ir preparando su equipo para la Copa Libertadores 2023, mientras que Millonarios buscará comenzar a generar resultados en el proceso de Gamero, conseguir el título y regresar a una fase de grupos de Copa Libertadores.

Posible formación

Álvaro Montero; Israel Alba, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Ómar Bertel; Juan Carlos Pereira, Larry Vásquez; Andrés Gómez, David Silva, Daniel Ruiz; Luís Carlos Ruiz. D.T.: Alberto Gamero.