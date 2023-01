Jhon Duque: "Hay mucha hambre, muchas ganas de triunfo "

Jhon Duque, se une de regreso a la plantilla de Atlético Nacional en esta pretemporada 2023, luego de una lesión que lo dejo fuera de las canchas el semestre pasado, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay contra el equipo ‘Tiburón’. “Muy contento por lo que ha sido este proceso de recuperación, ha sido largo”, “me he sentido muy bien, en perfectas condiciones” expresó el jugador referente a su estado de salud.

Luego de algunos rumores sobre la posible salida del jugador para lo que sería esta nueva temporada, Jhon Duque reafirma su situación contractual con el club, “tengo un año de contrato más con Atlético Nacional, espero aportar muchísimo y tener logros grupales durante el año”.

En el esquema que se viene trabajando durante la era de Paulo Autuori, Duque menciono un nuevo sistema que se ejecuta bajo la sombra de un 4-3-3, en la cual está posicionado como un mediocentro en el terreno de juego, y se demostrará al momento de ser dada su alta médica, “es un mediocentro, que no solo tiene que hacer una labor de marca, si no, una línea de tres en la cual los volantes interiores tienen una muy buena responsabilidad de ataque, son muy mixtos; el mediocentro tiene que adaptarse a eso”.

Por otro lado, es consciente de la gran variedad de jugadores que cuenta el club para esta posición, que figuran desde los más antiguos junto a las nuevas caras del ´Verde antioqueño´, “me sirve observar; mirar lo que quiere el profe para adaptarme de la mejor manera” Jhon Duque.

“Lo principal, no solo acá, si no, en cualquier equipo, es hacer equipo, hacer grupo”, expresó Jhon haciendo alusión a la amplia plantilla que presenta el club para este semestre, la cual tendrá su debut el próximo 25 de enero contra Once Caldas, en el estadio Atanasio Girardot. Duque recalca la unión del equipo, el cual está consciente de la responsabilidad que es jugar en Nacional.