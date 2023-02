David González: "Hubiéramos podido hacer algo más"

Independiente Medellín igualó 1-1 ante Independiente Santa Fe en su debut en casa por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2023-I. Al principio de la rueda de prensa el director técnico del poderoso se mostró autocrítico y reflexionó sobre los momentos del encuentro en donde el equipo rival se quedó con un hombre menos desde los primeros minutos del primer tiempo por la expulsión de Christian Marrugo por una agresión sobre el lateral Jonathan Marulanda.

"Cuando un equipo se queda con diez de manera tan temprana hay que aprovechar esos cinco o diez minutos mientras el equipo que se quedó con un hombre menos trata de reaccionar y mira que va hacer para tratar de compensar la estructura, me parece que nosotros dejamos pasar esa ventana, tendríamos que haber sido más incisivos, más arriesgados para tratar de aprovechar que esa ventana los hubiera cogido a ellos con imprecisiones y dudas, pero no lo hicimos", expresó el timonel rojo sobre la temprana expulsión del capitán del equipo cardenal.

González también habló sobre los cambios tácticos que acarrea una expulsión: "La ventaja de un equipo con diez es que ya no le da pena defenderse porque lo avala tener un jugador menos; si un equipo con once se defendiera como se defiende un equipo con diez pues todos ustedes dirían que no jugó a nada, por eso cuando un equipo tiene diez la circunstancia lo avala, lo permite y es válido.

David fue cuestionado sobre el funcionamiento de su equipo por las bandas en cuanto a las ventajas y debilidades que pudiera tener su estructura táctica con respecto a los jugadores que tiene el plantel y esto fue lo que respondió que "en el segundo tiempo tratamos de buscar más velocidad en las rupturas, de tratar de movilizar esa última línea de Santa Fe, por que era una línea rígida con mucha gente por el medio y eso fue lo que intentamos hacer con la velocidad de Yulián Gómez y después con el ingreso de Felipe Pardo y Emerson Batalla nos dieron también un poco más de piernas frescas y movilidad en la continuidad en la pelota pero lastimosamente no entró el balón"

El timonel del rojo de la montaña también fue cuestionado sobre el no haber aprovechado la desventaja que tenía el equipo rival en el primer tiempo a lo cual salió en defensa de sus jugadores y antepuso el estado anímico en ese tipo de situaciones a la hora de hacer los cambios: "Al final la decisión es de nosotros y que se nos haya pasado el primer tiempo sin esa intensidad, seguramente nosotros hubiéramos podido haber hecho algo más, pero entra uno en esas cosas del fútbol sobre como hago un cambio desde los cinco minutos o esta muy temprano para hacerlo antes del entretiempo, hay cuidar mucho cómo se hacen los cambios para no jugar con el estado anímico del jugador que se va cambiar".

En la rueda de prensa también le preguntaron al defensa Daniel Londoño sobre su participación en las pelotas quietas en las cuales hasta el momento no ha ejecutado ninguna, a lo cual respondió lo siguiente: "Se está llegando a un equipo donde se encuentran otras opciones, sabemos que Cadavid se tiene mucha confianza, Ricaurte, Cetré también patea muy bien, entonces es cuestión de ir mirando de ir cogiendo confianza y de que los compañeros también le tengan la confianza a uno y yo creo que eso lo va ir dando los entrenos, los partidos y seguramente con el correr de los mismos se va ir dando la opción".

David fue indagado por un periodista sobre el funcionamiento del equipo por las bandas y asi respondió: “Tratamos de encontrar ventajas en todos los lugares de la cancha, mantener la amplitud hace que el equipo rival tenga que meter mas gente en defensa o se tenga que abrir y dejar espacios, es tratar de tratar de interpretar lo que el rival va mostrando pero tratando de mantener siempre los carriles por los que nosotros dividimos la cancha y entrenamos constantemente para tratar de buscar espacios y ventajas”.

Le preguntaron también sobre cuál sería el equipo que quisiera con respecto a la nómina ofensiva que finalizó el encuentro a lo cual contesto: “Lo que pasa es que la situación del partido lleva a que se hubiera dado así, ojala uno pudiera tener un equipo así de incisivo los 90 minutos pero obviamente se dejan muchos espacios atrás que hay que tener cuidado, todos queremos que el equipo genere opciones de gol y cree peligro y hoy en el segundo tiempo estuvimos más cerca de lo que todos queremos ver y eso es lo que estamos buscando”.