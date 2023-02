Daniel Ruiz, rumbo al Brasileirao

Daniel Ruiz llegó a Millonarios en el año 2021 proveniente de Fortaleza, equipo de la segunda división del fútbol profesional colombiano. Rápidamente pasó de ser una promesa a un titular indiscutible en la nómina de Alberto Gamero con un excelente año 2021 donde marcó en la final de Liga contra Deportes Tolima que posteriormente el albiazul iba a perder.

Varios clubes del exterior se habían fijado en Daniel Ruiz, pero las propuestas no eran convincentes para la directiva, hasta la más reciente hecha por el conjunto brasileño que mediante de la lesión de Yeferson Soteldo intensifico la negociación para llevarse al volante colombiano, recientemente convocado a la Selección Colombia.

Este acuerdo entre Millonarios y Santos por Daniel Ruiz es un préstamo con cargo (cerca de 1 millón USD) hasta diciembre de 2023 con opción de compra (4 millones USD el 70%). De concentrarse la transferencia sería el traspaso más costoso en la historia del conjunto embajador.

Los números del jugador bogotano han sido destacados desde su debut con Millonarios el 16 de enero de 2021, en estos dos años que estuvo en el conjunto embajador disputó 102 Partidos con 7.024 minutos jugados, además de ello convirtió un total de 13 goles (11 por Liga y dos por Copa Colombia) y dio 18 asistencias, todo lo anteriormente mencionado se vio recompensado en la consecución de un título el año pasado en la Copa BetPlay contra Junior de Barranquilla.

Millonarios, con esta venta, ratifica su proyecto deportivo con jóvenes promesas como fue el caso de Carlos Gómez, que recientemente emigró al Real Salt Lake de la MLS. Aún no se ha mencionado un reemplazante de Daniel Ruiz pero todo parece indicar que al equipo bogotano, por el momento no van a llegar nuevos jugadores y su sustituto estaría en la cantera mediante jugadores como: Yuber Quiñones, Edgar Guerra y Oscar Cortés que ha hecho un sudamericano destacado siendo pieza fundamental de la Selección Colombiana Sub 20.