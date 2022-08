Millonarios goleó a Fortaleza y quedó a un paso de la semifinal

El Estadio Nemesio Camacho El Campin fue epicentro del primer partido de los cuartos de final de la Copa BetPlay, que dejó a los dirigidos por Alberto Gamero muy cerca de las semifinales, tras golear con dos anotaciones de Diego Herazo y una de Andrés Gómez al equipo que dirige Nelson Flóres.

Millonarios saltó a la cancha con el habitual 4-2-3-1 con Álvaro Montero en la portería; Israel Alba como lateral derecho, Andrés Llinás y Juan Vargas conformaron la pareja de centrales y Elvis Perlaza jugó como lateral izquierdo; en la primer línea de volantes jugaron Juan García en el sector derecho y Juan Pereira por el izquierdo; más adelante Andrés Gómez jugó por el sector derecho, Daniel Cataño en el centro y Daniel Ruiz en el izquierdo para dejar a Diego Herazo como centro delantero.

Por su parte, Fortaleza formó con un 4-3-3 teniendo a Ymimy Gómez como arquero; Bryan Blandón jugó de lateral derecho, Daniel Rivera y Bryan Rivera fueron los centrales, mientras Luis Jiménez fue el lateral izquierdo; en la mitad de la cancha jugaron John Meléndez por el sector derecho, Jaime Alvarado en el centro y John Solís por izquierda; por último, en ataque Kevin Aladesanmi jugó por derecha, Diego Abadía en como delantero en punta y Adrián Parra por el extremo izquierdo.

Millonarios fue superior en el primer tiempo

El embajador se ha caracterizado por ser un equipo que presiona alto, desde la llegada de Alberto Gamero al banquillo, en este partido eso le surgió efecto en los primeros minutos, pues al minuto tres Daniel Ruiz recibió el balón cerca al borde del área rival y remató al centro del arco, sin embargo Ymimy Gómez atajó el remate. Debido al bloque adelantado que propuso Millonarios, Fortaleza pudo aprovechar la espalda de la defensa azul en una jugada al minuto nueve, con un pase largo que recibe Kevin Aladesanmi por el sector derecho y antes de que llegara la presión de Elvis Perlaza, el delantero del equipo visitante remató al palo izquierdo del arco custodiado por Álvaro Montero que pudo tapar el tiro.

Al pasar algunos minutos sin mayor peligro en las áreas, y en los que Millonarios dominaba el partido con la posesión del balón para así encontrar espacios, la presión alta del equipo de Alberto Gamero provocó una equivocación en salida del elenco comandado por Nelson Flores, pues el capitán Daniel Rivera intentó mandar un pase largo desde el sector derecho, pero Daniel Ruiz lo interceptó dejando la posesión del balón a su compañero Juan García que le devolvió el balón al 10 embajador para que este asistiera, con un pase filtrado a Diego Herazo, que recibió el balón con pierna derecha, se perfilo e hizo un remate cruzado que Ymimy Gómez no pudo atajar y de esta forma llegó el primer gol del embajador al minuto 14.

Tras el gol de Millonarios, Fortaleza intentó atacar adelantando su bloque, sin embargo, no pudo sostener la posesión del balón y esto lo aprovechó muy bien el local, pues al minuto 16 Daniel Cataño recibió el esférico en la mitad de la cancha, con borde externo se lo pasó a Daniel Ruiz que lo paró, se perfiló hacía el frente y de inmediato envió un pase elevado a Diego Herazo, que recibió el balón con el pecho casi en el mismo lugar donde lo recibió para marcar el primer gol, dejó que cayera al piso y definió al palo izquierdo del arquero Ymimy Gómez para marcar el segundo de Millonarios.

Después del segundo gol el partido bajó de intensidad; pues el embajador mantenía la posesión del balón, pero no atacaba con la misma vehemencia que en los primeros minutos del partido. No obstante, Millonarios hizo uso de las bandas para llegar al arco rival y así consiguió que Andrés Gómez hiciera un remate cruzado desde el sector derecho, que el arquero visitante logró detener. Fortaleza respondió y al 35' tuvo la opción más clara del partido, en un ataque que inició desde el sector izquierdo con Adrián Parra que le pasó el balón a Jhon Solís para que este la tocara de primera a Diego Abadía que no pudo dominar el balón tras el anticipo de Juan Vargas, sin embargo el balón le quedó al jugador que inició la jugada, Adrián Parra, quien enganchó hacia afuera haciendo que Elvis Perlaza no pudiera quitarle el esférico y quedando frente al arco para rematar cruzado, el balón se fue por la línea final pasando cerca del palo derecho del arco local.

Fortaleza intentó seguir atacando, pero careció de claridad en el último tercer cuarto de cancha, adelantó el bloque, dejando mano a mano al defensor Bryan Montaño con Daniel Cataño en una jugada al minuto 44 que tuvo que controlar el jugador del equipo visitante por medio de una falta que fue sancionada con tarjeta amarilla.

El segundo tiempo fue igual al final de la primera parte

Fortaleza realizó un cambio en el entretiempo: ingresó Juan Córdoba en remplazo del ex Millonarios Diego Abadía, para enfrentar a un equipo que salió a liquidar el partido en los primeros minutos del segundo tiempo, lograndolo al minuto 47, pues Daniel Cataño recibió el balón en el sector izquierdo, engancho y dejó en el camino al lateral de Fortaleza Bryan Blandón y le pasó el esférico a Daniel Ruiz que llegó por el centro, condujo el balón y se la dio a Andrés Gómez que corría por el sector derecho, este último remató de primera haciendo que el balón pasara por entre las piernas de Ymimy Gómez y logrando el tercer gol del equipo azul.

El visitante respondió e intentó conseguir su primer gol del partido en dos jugadas precisas: la primera en un remate de Jhon Melendez, que fue el segundo y último amonestado del partido al minuto 50 y quien recibió el balón en el sector derecho, enganc esho hacía el centro y remato con pierna izquierda para que Álvaro Montero controlara el remate al minuto 60; y con un remate de media distancia de Adrián Parra que el arquero azul mandó al tiro de esquina al 64; sin embargo no logró anotar debido a la falta de claridad de la que ya había padecido en la primera mitad.

Millonarios realizó su última modificación del partido sobre el final, ingresando a Kliver Moreno por Juan Pereira; el jugador que ingresó llevaba quince días sin jugar debido a lesiones en sus rodillas.

El partido de vuelta se jugará el 17 de agosto en el Estadio de Techo de la ciudad de Bogotá. De allí saldrá el semifinalista de la llave B de los cuartos de final de la Copa BetPlay.