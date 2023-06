Paulo Autuori: "Ser campeón no es suficiente"

El plantel del Atlético Nacional se prepara para enfrentar a las Águilas Doradas de Lucas González. El técnico verdolaga, Paulo Autuori, dio sus impresones previas, haciendo referencia que "Atlético Nacional tiene necesidad de ganar todos los encuentros, estamos encarando ahora todos los partidos entre el torneo y La Libertadores". El entrenador brasileño afirmó que vienen de tener una semana pesada y que la que viene es mucho más, por los partidos que deben enfrentar estando en instancias finales.

También habló un poco sobre el partido pasado contra Alianza Petrolera: "Desafortunadamente tuvimos que jugar en una cancha muy pesada, fue un desgaste grande y nuestra preocupación ahora es recuperar a los jugadores". A pesar de que Atlético Nacional no pudo sumar de a tres, Autuori dijo que "estamos listos para afrontar este momento, los muchachos trabajaron muchisimo para estar aquí, que lo disfruten."

De igual manera el entrenador del verde de Antioquia hizo referencia al encuentro que tendrán el día Jueves: "El partido que vamos a jugar, lo tenemos que jugar a tope, el equipo tiene que empezar a gestionar muy bien, tenemos que ganar ese partido pero tres días después tenemos otro partido que también hay que ganar".

El brasileño habló sobre la importancia de distribuir el esfuerzo de todos los jugadores y el tiempo del partido: "Sería muy malo agarrar una lesión por exceso de carga".

Autuori le apuesta a ganar y alude que "nosotros tenemos que buscar la excelencia a nivel individual y a nivel colectivo", sin embargo, también explicó: "Con mucha sinceridad en lo colectivo nos falta mucho, nosotros no podemos hacer 19 minutos como hicimos en el partido contra Alianza más allá de la lluvia y el desgaste, no hay excusas".

Los dirigidos por Autuori vienen trabajando intensamente semana tras semana para conseguir los objetivos, el técnico afirmó que "es un equipo que se va formando y es un equipo que puede entrar en la cancha con todos los aspectos a favor para dar una respuesta positiva".

Paulo Autuori confía plenamente en la capacidad de sus jugadores: "El partido contra Águilas se debe afrontar como afrontamos todos los equipos, intentando crear la estrategia que creemos es la mejor, entrar a la cancha interpretar y plasmar esta estraegia". Además, reconoció el trabajo de Águilas durante el semestre, sin dejar de lado que "a estas instancias pasa a ser una competición distinta donde no puedes tener una falla y ahí vamos. Ambos equipos ya se conocen, el momento del juego y la inspiración de los jugadores es lo más importante para sacarlo adelante".

Asímismo, Autuori mencionó: "El fútbol es generoso, permite todo, quién ha hecho todo para ganar no gana, el que no ha hecho tanto para ganar ganar, quizá por esto el fútbol es esta pasión". Un ejemplo claro que usó en la rueda de prensa fue sobre el fútbol inglés: "Estos equipos de la premier con mucha plata como Chelsea, que contrata un montón y no gana, esto no garantiza nada el hecho de juntar grandes jugadores no te garantiza tener un equipo fuerte".

El técnico del cuadro verdolaga pone a soñar a su hinchada "Es posible ser campeón claro que sí... Lo más importante para la institución es tener convicción de que este es el camino".

Para finalizar su intervención, el Brasileño afirmó: "Me siento orgulloso de ver once jugadores de la cantera en la nómina, estos jugadores le dan tranquilidad a Atlético Nacional hacía un futuro cercano. Si el escenario nos permite salir campeones, está bueno, solamente ganamos un torneo. El semestre siguiente y el resto del año se debe mantener la estructura de jugadores, hay que ganar en otras cosas, es un proceso en construcción sin jamás quitar su esencia".

El encuentro frente a Águilas esta programado para el jueves 1 de junio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a las 8:30 p.m.