Previa FBC Melgar vs Atlético Nacional: el 'verdolaga' busca la clasificación como visitante

Este Miércoles, Atlético Nacional visita a FBC Melgar en el marco de la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, ambos elencos buscan los tres puntos, el local busca una victoria que lo saque del último lugar de la tabla de posiciones, mientras que el visitante espera una victoria que lo instale en la siguiente instancia del campeonato.

Melgar, por salir del fondo de la tabla

Hablando de la tabla de posiciones, FBC Melgar cuenta con un muy mal presente, pues luego de tres fechas disputadas, se ubica en la casilla número cuatro de la tabla de posiciones con un punto, esto tras no ganar ningún partido, empatar uno y perder los dos restantes, además, ha anotado tres goles, pero ha recibido ocho, para una diferencia de gol de -5.

El conjunto peruano la pasa bastante mal tanto en La Copa Libertadores como en su Liga Local, en torneo internacional tiene muy difícil su clasificación a la siguiente instancia y en la Liga peruana ocupa la casilla número 12 con 18 unidades, a 18 puntos del líder que es Alianza Lima, uno de sus jugadores más importantes es Bernardo Cuesta quién juega como centro delantero y es el capitán del equipo, Cuesta ya suma seis goles en la actual temporada, cinco en el marco de la Liga local y uno en la Copa Libertadores, por lo que se espera mucho de este jugador debido a su experiencia y a que es uno de los líderes del equipo.

Nacional, en busca de la clasificación anticipada

Teniendo en cuenta la tabla de posiciones, Atlético Nacional pasa un muy buen presente, pues luego de disputar tres fechas, se encuentra en la posición número uno de la tabla de posiciones con siete puntos, esto tras ganar dos partidos, empatar uno y no perder ninguno, además cuenta con una diferencia de gol de +3, esto tras anotar siete goles y haber recibido cuatro.

Atlético Nacional viene teniendo una buena temporada desde los resultados, pues se clasificó a las instancias finales de la Liga colombiana de manera anticipada y ha hecho una buena presentación en el torneo internacional al ser líder del grupo y estar invicto, la campaña ha sido buena desde los resultados, pero en el juego aún falta mucho, pues en la primera mitad de su Liga y en los dos primeros partidos de Copa Libertadores no convencía, el equipo se veía sin una idea clara, luego en algunos partidos implementó un esquema de 4-4-2 y el equipo se vio muy bien encontró lo que tanto se le pedía debido a la calidad de su nómina, pero desde hace algunas fechas viene jugando con un esquema 3-4-2-1 y no se ve bien, el elenco verde volvió de dejar bastantes dudas y el equipo no se ha encontrado, se espera que el profesor Paulo Autuori recomponga al equipo y se vuelva a ver el juego propositivo asociativo y vistoso que tenía hace algunos fechas.

Lista de convocados

Posibles formaciones

FBC Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Leonel Galeano, Jean Pierre Archimbaud; Cristian Bordacahar, Walter Tandazo, Horacio Orzán, Sebastián Cavero; Tomas Martínez; Pablo Magnin, Bernardo Cuesta. D.T.: Mariano Soso.

Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Sergio Mosquera, Cristian Zapata, Danovis Banguero; Brahian Palacios, Nelson Palacio, Sebastián Gómez, Nelson Deossa; Dorlan Pabón, Francisco Da Costa. D.T.: Paulo Autuori.

Equipo arbitral

Árbitro: Edina Alves - Brasil

Árbitro asistente 1: Neuza Back - Brasil

Árbitro asistente 2: Leila Moreira - Brasil

4to Árbitro: Savio Sampaio - Brasil

VAR: Daiane Muñiz - Brasil

AVAR: Fabricio Vilarinho - Brasil

Asesor de árbitros: Ana Pérez - Perú

Quality Manager: Sandra Zambrano - Ecuador

Ambos equipos solo se han enfrentado una vez, este partido se dio en al marco de la fecha dos de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, el ganador de este encuentro fue el Atlético Nacional al imponerse por marcador de 3-1.

El encuentro entre FBC Melgar y Atlético Nacional se llevará a cabo en el Estadio Monumental de la UNSA de la ciudad de Arequipa (Perú) e iniciará a las 9:00 p.m. hora colombiana, con transmisión de ESPN y VAVEL.com.