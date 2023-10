Pedro Sarmiento: "El equipo tiene futuro, aunque no siempre han dado lo máximo"

Después del partido disputado en el Estadio La Independencia, donde el Once Caldas cayó 1-2 frente a Boyacá Chicó, a pesar de dominar el juego, el blanco blanco no logró alcanzar su objetivo más importante: la victoria y, primordialmente, la clasificación a los cuadrangulares. Once Caldas lleva cinco semestres sin lograr la clasificación. Pedro Sarmiento se pronunció: “El equipo tiene cosas buenas e importantes, pero no fueron capaz de sostener el marcador”.

Alejandro Garcia Castillo, se manifestó sobre la situación: “Hoy lo hicimos de buena forma, mostramos un buen juego, pero en el fútbol se gana con goles y lastimosamente se pudo cantar solo un gol de todas las opciones que se tuvo”.

El Once Caldas atraviesa una difícil situación que no solamente lo pone en riesgo de un posible descenso, sino que también se atiene a una posible reestructuración de su plantel técnico, algo que ya se ha vuelto una novedad en el club entre los semestres.

Sarmiento fue cuestionado sobre por qué no le ha enseñado al Once Caldas a ganar, a lo que no dio muchos detalles: “La parte anímica del equipo puede estar frustrada y de pronto cuando llega el momento de defender, uno que otro puede estar distraído. Pero los partidos nos tienen que dar la posibilidad de que ellos vayan creciendo individualmente y esperar que en un futuro no muy lejano haya una mejor respuesta”.

Pedro Sarmiento es un técnico que a lo largo de la temporada no ha cambiado su particular palabra: enseñanza, que a estas instancias ya deberían haberse reflejado en mínimo una clasificación.

El descontento de la afición es evidente: “Un partido que se empieza ganando no se puede perder. El Once Caldas no supo mantener el marcador pues el partido empezó con un golazo de Dayro, pero el equipo estuvo muy desconcentrado e inestable. mucha improvisación”. Así lo hace entender Isabella Mesa, hincha fiel del Once Caldas.

El siguiente partido del blanco blanco será el próximo viernes 13 de octubre a las 8:10 p.m. contra Jaguares de Córdoba en el Estadio Palogrande. Encuentro correspondiente por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor.