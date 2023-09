Eder Chaux, el jugador destacado del Once Caldas ante Huila

Once Caldas perdió 1-2 frente a Atlético Huila por la fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor; con este resultado el conjunto blanco blanco de Manizales perdió su racha de 4 partidos sin perder en condición de local.

El conjunto manizaleño tenía como objetivo lograr el triunfo frente a los opitas, aunque mostró una superioridad notable desde el minuto 9' con el gol de Alvaro José Montaño, el equipo no logró mantener la victoria por mucho tiempo, ya que poco después llegó el gol de Sebastián Hernández al minuto 13' y Marcus Vinicius amplió el marcador en el minuto 21'.

El equipo dejó de responder después de los goles, la falta de comunicación del medio campo y la defensa propinó un ambiente perfecto para que Huila atacara en cada ocasión posible. A pesar del mal desempeño del Once Caldas, Eder Chaux demostró firmeza bajo los tres palos, supo responder en las ocasiones críticas, pero eso no le bastó para dejar la malla en cero.

Chaux, que está próximo a cumplir 3 años en el Once Caldas, ha demostrado que quiere y merece estar entre los 11 titulares; a pesar de recibir 2 goles, su liderazgo y temple bajo los 3 palos evitaron un resultado que pudo ser peor para un Once Caldas que estuvo desconectado del partido desde el minuto 10.

Once Caldas no solo quedó sin puntos, sino que también se queda sin su entrenador para dirigir desde el campo el próximo partido ante Deportivo Pereira, ya que entre los amonestados del encuentro, Pedro Sarmiento salió expulsado tras caer en la provocación de Marcus Vinicius quien lo empujo y le hizo comentarios soeces.

El conjunto blanco no fue sólido en nada: la defensa; fue paupérrima, el medio campo; no tuvo claridad para dar un juego abierto y los delanteros no cumplieron con la misión de anotar. Con este resultado, Once Caldas se encuentra en la decimosegunda posición con 10 puntos.

El siguiente partido del Once Caldas será el próximo domingo 10 de septiembre a las 4:00 p.m contra el club Deportes Pereira en el Estadio Estadio Hernán Ramírez Villegas, encuentro correspondiente por la fecha 10 de la Liga BetPlay Dimayor.