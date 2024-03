Tras el empate del equipo local, el entrenador Alberto Suárez se refirió a lo que fue el empate ante el Barranquilla FC, en una nueva jornada del Torneo BetPlay. El entrenador vallecaucano sobre el empate, declaró al termino del encuentro:

"No me preocupa, porque viniera de la derrota, son dos partidos que se empataron, cuando debimos haber ganado. Que esta pasando, yo creo que cuando Cúcuta pedían a gritos a Teo, trajimos a Teo y al Chino, yo creo que no es un problema de nombres, ni de hombres, es un problema que tenemos que adaptarnos a un fútbol que hoy es diferente, el de la B".

Suárez destacó el rendimiento del rival, y la motivación que tienen estos rivales para enfrentar al Real Cartagena.

"El arquero del Barranquilla saca siempre las pelotas así, el que viene a enfrentar al Cartagena, viene con la tensión y la atención, cuando uno ve que en un equipo pequeño, y ve a un rival por encima, eso no lo hace asustar a uno, eso les motiva".

Sobre este tipo de partido que se le vienen presentando al Real Cartagena, el adiestrador auriverde afirmó:

"Ellos tienen que adaptarse a eso, tienen que saber que la obligación es acertar, no le hemos restado ni un ápice a ese tema, nos ha costado ese tema, y tener que remar cuando nos hacen un gol".

Frente a la posición de su equipo en la tabla, Suárez aunque declaró que no se han dado los resultados esperados, el juego refleja otra cosa.

"No es coherente, pero hablemos del juego, pero hablemos del juego, porque si hablamos del resultado no es coherente. La B es un torneo que hay que respetar a los rivales, en el juego, en la actitud y en el componente físico el Real Cartagena ha sido coherente".

Por último, recalcó que el equipo tiene en mente ser primeros en el torneo.

"No les puedo decir que hoy estamos felices siendo sextos, estamos trabajando para ganar el torneo, estamos trabajando para ascender, y con el fútbol que desarrollamos, las probabilidades para ganar el torneo son altas", concluyó Suárez.