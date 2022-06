Las emociones de la Liga BetPlay Futsal se viven en todo el país

Ya son dos jornadas las que se han disputado en el primer semestre de la Liga BetPlay Futsal del año 2022. Muchas novedades nos hemos encontrado en el comienzo del torneo, equipos que participan por primera vez, algunos que ya no están, ciudades o municipios que se unen al catálogo de lugares a donde llegará la competencia y una gran cantidad de deportistas que tienen ansias de demostrar todo su talento en cada cancha.

Grupo A

Aquí, quien ha comenzado con pie derecho, es el Club Estrellas del Deporte de la ciudad de Cúcuta. Es uno de los equipos que se estrena en la liga, pero marcha como líder, luego de vencer a Ciamen y al Inter de Soacha. Por algunos motivos, hay dos partidos aplazados de la primera jornada. En resumen, las dos primeras jornadas han quedado de la siguiente manera:

Fecha 1

Futsal Rionegro vs Inter Soacha (Aplazado)

Deportivo Sanpas vs Real Antioquia (Aplazado)

CD El Carmen de Viboral vs 2-2 vs Itagüí Leones

Estrellas del Deporte 5-2 vs Ciamen

CD El Carmen de Viboral 2-1 vs Deportivo Sanpas

Ciamen 4-3 Itagüí Leones

Inter Soacha 3-5 Estrellas del Deporte

Real Antioquia 3-2 Futsal Rionegro

Grupo B

El inicio de este grupo ha sido el más parejo de toda la competición. Cuatro equipos comparten la punta de la tabla con cuatro puntos: Deportivo Meta, D'Martin, Utrahuilca y Saeta. Quien no ha comenzado de la mejor manera, es el Club Baby Soccer, de la ciudad de Ibagué, que se estrena en esta liga y ha perdido sus dos partidos. Otro de los debutantes es el Sport Team Club, de Bogotá, que ganó uno y empató otro. Dos viejos conocidos en la que fuera la segunda división, la Universidad Sergio Arboleda y Academia Central, también hacen parte de esta zona. Los resultados han sido:

Fecha 1

Sport Team 5-1 Academia Central

Deportivo Meta 10-3 Club Baby Soccer

Saeta 4-4 U. Sergio Arboleda

D'Martin 4-4 Utrahuilca

Fecha 2

U. Sergio Arboleda 4-4 Deportivo Meta

Academia Central 1-2 Saeta

Utrahuilca 6-5 Sport Team

Club Baby Soccer 2-7 D'Martin

Grupo C

En este grupo se vive una situación parecida a la del grupo B. Hay tres equipos empatados con cuatro puntos: Independiente Barranquilla, Barranquilleros Futsal y Club Sabaneros de Sincelejo, uno de los debutantes de esta liga. Atrás de ellos están con tres unidades Gremio Samario y UTS Siempre Santander, uno más que se está estrenando. Los que no han tenido un buen comienzo han sido Atlético Santander e Inter Cartagena. Hasta ahora, estos han sido los resultados:

Fecha 1

Independiente Barranquilla 6-1 Inter Cartagena

Gremio Samario 4-1 Santa Marta Beach Soccer

Sabaneros 3-1 Atlético santander

UTS - Siempre Santander 4-6 Barranquilleros

Fecha 2

Inter Cartagena 2-3 UTS - Siempre Santander

Atlético Santander 2-3 Gremio Samario

Santa Marta Beach Soccer 4-4 Independiente Barranquilla

Barranquilleros 3-3 Sabaneros

Grupo D

Aquí, dos equipos marchan con puntaje perfecto: Universidad de Manizales y ES Futsal de Risaralda, uno de los otros equipos que se estrena en la liga. En esta zona, también se encuentran los equipos del Valle del Cauca y del pacífico colombiano, tiene a Leones de Nariño, Club Lyon e ICSIN FC con tres unidades; al Atlético Cauca, Tigres del Quindío y a otro debutante, Buenaventura Futsal, sin puntos todavía. Esos han sido los resultados:

Fecha 1

Leones de Nariño vs Club Lyon (Aplazado)

Buenaventura Futsal 2-6 ICSIN FC

Atlético Cauca 2-3 ES Futsal

Tigres del Quindío 0-7 Universidad de Manizales

Fecha 2

Universidad de Manizales 9-2 Atlético Cauca

Club Lyon 10-0 Tigres del Quindío

ICSIN FC 3-5 Leones de Nariño

ES Futsal 6-1 Buenaventura Futsal

Hasta ahora, los máximos anotadores de la competición son Andrés Felipe Villa de Independiente Barranquilla, el experimentado Jorge Cuervo que llegó a reforzar a Barranquilleros Futsal y Jhon Anderson Lombana de Utrahuilca, todos con cuatro anotaciones. Cabe recordar que son siete jornadas y pasarán a la siguiente fase los cuatro mejores de cada grupo y que este fin de semana contiuará el torneo con la tercera jornada.