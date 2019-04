NFL Quick Pick: Complete Week 12 Schedule, Vegas Lines, Stats, VAVEL Picks

NFL Week 12 Schedule (No byes) Thursday, November 26 (Happy Thanksgiving) Time (ET) TV Line (Westgate Superbook) Eagles (4-6) @ Lions (3-7) 12:30 PM FOX Lions -2.5 Panthers (10-0) @ Cowboys (3-7) 4:30 PM CBS Cowboys -1 Bears (4-6) @ Packers (7-3) 8:30 PM NBC Packers -8.5 Sunday, November 29 Time (ET) TV Line (Westgate Superbook) Saints (4-6) @ Texans (5-5) 1:00 PM FOX Texans -3 Rams (4-6) @ Bengals (8-2) 1:00 PM FOX Bengals -8.5 Vikings (7-3) @ Falcons (6-4) 1:00 PM FOX Falcons -1 Giants (5-5) @ Redskins (4-6) 1:00 PM FOX Giants -3 Buccaneers (5-5) @ Colts (5-5) 1:00 PM FOX Colts -3 Bills (5-5) @ Chiefs (5-5) 1:00 PM CBS Chiefs -6.5 Raiders (4-6) @ Titans (2-8) 1:00 PM CBS Raiders -1.5 Chargers (2-8) @ Jaguars (4-6) 1:00 PM CBS Jaguars -4 Dolphins (4-6) @ Jets (5-5) 1:00 PM CBS Jets -3.5 Cardinals (8-2) @ 49ers (3-7) 4:05 PM FOX Cardinals -10 Steelers (6-4) @ Seahawks (5-5) 4:25 PM CBS Seahawks -3.5 Patriots (10-0) @ Broncos (8-2) 8:30 PM NBC Patriots -3 Monday, November 30 Time (ET) TV Line (Westgate Superbook) Ravens (3-7) @ Browns (2-8) 8:30 PM ESPN Browns -3

Spotlight Game:

New England Patriots - Denver Broncos

Playoff Chase:

AFC Seed Team Overall Conference How They Got Here Wild Card Round 1 New England Patriots 10-0 7-0 East leader Bye/Home-field advantage 2 Cincinnati Bengals 8-2 7-1 North leader/Better AFC record over Denver Bye 3 Denver Broncos 8-2 4-2 West leader vs Chiefs 4 Indianapolis Colts 5-5 4-3 South leader/Wins head-to-head matchup - Houston Texans vs Steelers 5 Pittsburgh Steelers 6-4 3-4 1st wild card leader @ Colts 6 Kansas City Chiefs 5-5 4-2 2nd wild card leader/Has better conference record then Buffalo Bills and Texans @ Broncos - Houston Texans 5-5 4-3 In the hunt - Buffalo Bills 5-5 5-4 In the hunt

NFC Seed Team Overall Conference How They Got Here Wild Card Round 1 Carolina Panthers 10-0 6-0 South leader Bye/Home-field advantage 2 Arizona Cardinals 8-2 5-1 West leader Bye 3 Green Bay Packers 7-3 5-2 North leader/Wins head-to-head matchup - Minnesota Vikings vs Falcons 4 New York Giants 5-5 4-4 East leader vs Vikings 5 Minnesota Vikings 7-3 4-2 1st wild card leader @ Giants 6 Atlanta Falcons 6-4 4-3 2nd wild card leader @ Packers - Tampa Bay Buccaneers 5-5 4-3 In the hunt - Seattle Seahawks 5-5 5-4 In the hunt

Stats:

League Leaders Passing Team Yards Tackles Team Total Tom Brady NE 3,320 D'Qwell Jackson IND 100 Rushing Sacks Adrian Peterson MIN 1,006 J.J. Watt HOU 11.5 Receiving Interceptions Julio Jones ATL 1,189 Mike Adams IND 5 Reggie Nelson CIN 5 Charles Woodson OAK 5

Team Leaders Offense YPG Defense YPG Total Offense Total Defense Arizona Cardinals 417.3 Denver Broncos 284.3 Passing Passing New England Patriots 320.4 Denver Broncos 190.6 Rushing Rushing Seattle Seahawks 148.6 Atlanta Falcons 87.4

VAVEL NFL Writers Picks Eastern Connett Wahlgren Buckley Bagay Barratt Williams Zevchik Alberto Blakely PHI @ DET DET DET DET DET DET PHI DET DET DET DET CAR @ DAL CAR DAL CAR CAR CAR CAR CAR CAR DAL CAR CHI @ GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB CHI NO @ HOU HOU HOU HOU HOU HOU NO HOU NO NO HOU STL @ CIN CIN CIN CIN CIN CIN STL CIN CIN CIN CIN MIN @ ATL MIN MIN MIN MIN MIN MIN ATL MIN ATL ATL NYG @ WSH NYG WSH NYG NYG WSH WSH NYG NYG NYG NYG TB @ IND IND TB TB TB TB TB TB IND IND IND BUF @ KC KC KC KC KC KC KC KC KC BUF BUF OAK @ TEN OAK OAK OAK OAK OAK OAK OAK OAK OAK OAK SD @ JAX JAX JAX JAX JAX JAX JAX JAX JAX SD JAX MIA @ NYJ NYJ NYJ NYJ MIA NYJ NYJ NYJ NYJ NYJ MIA ARI @ SF ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI PIT @ SEA SEA SEA PIT PIT SEA SEA PIT PIT SEA SEA NE @ DEN NE DEN DEN NE DEN NE NE NE NE DEN BAL @ CLE CLE CLE BAL CLE CLE BAL CLE CLE CLE CLE Last Week 10-4 9-5 9-5 11-3 8-6 7-7 7-7 10-4 7-7 6-8 This Week 11-5 11-5 11-5 8-8 12-4 9-7 8-8 9-7 8-8 10-6 Overall 113-63 110-66 110-66 102-74 105-71 101-75 100-76 101-75 98-78 100-76

Bowen Boal Hunsicker *Frank ***Taylor *Evans *Huff **Tall +White PHI @ DET DET DET DET DET DET DET DET DET DET CAR @ DAL DAL DAL DAL DAL DAL CAR DAL CAR DAL CHI @ GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB NO @ HOU HOU HOU HOU NO NO NO HOU HOU NO STL @ CIN CIN STL CIN CIN CIN CIN CIN CIN CIN MIN @ ATL MIN ATL MIN MIN MIN ATL ATL MIN ATL NYG @ WSH NYG WSH NYG NYG WSH NYG NYG NYG WSH TB @ IND IND IND IND TB TB IND IND IND IND BUF @ KC KC BUF KC BUF BUF BUF KC KC KC OAK @ TEN OAK OAK OAK OAK OAK OAK TEN OAK OAK SD @ JAX JAX SD JAX JAX JAX JAX SD JAX SD MIA @ NYJ NYJ NYJ NYJ NYJ MIA NYJ NYJ NYJ NYJ ARI @ SF ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI PIT @ SEA PIT SEA SEA SEA SEA PIT PIT PIT PIT NE @ DEN DEN DEN NE NE NE NE DEN NE NE BAL @ CLE CLE CLE CLE BAL CLE CLE CLE BAL BAL Last Week 9-5 7-7 8-6 8-6 DNP 7-7 9-5 10-4 8-6 This Week 10-6 10-6 10-6 8-8 7-9 7-9 9-7 11-5 10-6 Overall 98-78 97-79 94-82 90-71 89-73 88-73 85-76 85-58 72-56

Pick in BOLD denotes a correct pick. *Did not pick in Week 1. **Did not pick in Week 1 and Week 3. +Did not pick in Weeks 1-3. ***Did not pick in Week 11.