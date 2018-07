Los jóvenes saltan desde Getafe a Berlín

Google Plus

Tras las grandes marcas que nos dejó el Campeonato de España en Getafe, los atletas españoles tienen su siguiente cita del calendario atlético en el Campeonato de Europa de Berlín, que se celebrará entre el 6 y el 12 de agosto en el Olympiastadion. En este artículo hablaremos de las expectativas que tienen los saltadores que viajarán allí, incluyendo alguna posibilidad de medalla en el foso.

Salto de longitud masculino

Tras mucho suspense con varios atletas rondando la mínima, en la última oportunidad lo consiguió Jean Marie Okutu, que en Getafe obtuvo triple premio: Volvió a ser Campeón de España, volvió a superar los 8 metros tras 2 años y consiguió la mínima (Que está en 7,95). Okutu aspira a intentar meterse en la final, pues las opciones de que el gallego consiga una medalla son escasas, aunque todo es posible, él tiene una marca personal de 8,17 y si se acerca podría optar a ellas. Eso sí, tendría que vérselas con atletas que ya han superado este año los 8,20 como Radek Juska o Serhii Nykyforov, y ante el principal favorito Aleksander Menkov, que este año ha saltado 8,41 y ya fue campeón del mundo en 2013.

Salto de longitud femenino

También en las mujeres esta prueba tuvo mucho suspense por la consecución de mínimas, puesto que Fátima Diamé la logró en los Juegos Mediterráneos con 6,68 y un bronce fantástico, pero la gran dominadora española del año Juliet Itoya llegaba a Getafe sin mínima tras hacer saltos ventosos por encima de 6,80. En el Nacional se hizo justicia e Itoya logró saltar 6,80 de manera legal y ganó el título. Además de eso, su plata en Tarragona nos hace soñar. Las 2 atletas pueden pelear por entrar a la final, pero si Juliet tiene el día puede incluso aspirar a ganar medalla. No lo tendrá fácil, pues deberá compartir pasillo con rivales de entidad como Ivana Spanovic (Vigente campeona), Shara Proctor, Lorraine Ugen (La única que este año ha saltado 7 metros) o Eloyse Lesueur (Campeona de Europa en 2014).

Triple salto masculino

Esta prueba ha experimentado un aumento de nivel increíble en España esta temporada: 7 atletas han conseguido superar los 16 metros de manera legal, y no solo eso, sino que Pablo Torrijos ha realizado varios saltos por encima de 17 metros con viento ilegal. Aunque su Récord de España es 17,04, nunca él ni ningún atleta español ha saltado más de 17 metros al aire libre legalmente, su mejor marca la hizo en Getafe con 16,98. Su objetivo en el Europeo es claro, llega con la 4ª mejor marca europea del año y buscará otra medalla tras el éxito de Praga 2015, y de paso, saltar legalmente al fin los 17 metros. Le acompañará el joven Marcos Ruiz, que después de saltar 16,81 y proclamarse subcampeón de España busca seguir quemando etapas e, incluso, poder clasificarse para la final. Aparte de Torrijos, los grandes favoritos a las medallas son el incombustible Nelson Évora, Alexis Copello, Harold Correa y el vigente campeón Max Hess.

Triple salto femenino

En esta disciplina España tendrá “triple” presentación, y cada una de las atletas llega en una situación muy distinta. Para empezar estará Patricia Sarrapio, que es una atleta veterana que este año ha vuelto a superarse tras volver a saltar por encima de los 14 metros (14,08) y conseguir el subcampeonato de España en Getafe. La madrileña ya ha sido finalista en varios Europeos y suma varias internacionalidades con la selección española, pero este año quiere plantarse entre las mejores de nuevo y opta a volver a una final internacional. Luego tenemos a un caso diametralmente opuesto: María Vicente, una atleta que tiene solo 17 años y también está consagrada, pero en las pruebas combinadas, no en el Triple. La mayor esperanza del atletismo español en los próximos años es la vigente Campeona del Mundo de Heptatlón en categoría juvenil y de Europa en categoría júnior. Y no solo eso, 2 días después de alzarse con este título, también ganó el de Triple Salto con una impresionante marca de 13,95. El Europeo de Berlín será su primera internacionalidad absoluta y deberá aprovecharla para ganar experiencia.

Pero basta de preámbulos, en esta prueba la gran estrella española es Ana Peleteiro, que ha experimentado una progresión meteórica desde que es entrenada por un tal Iván Pedroso y ya ha conseguido ganar la medalla de bronce en los últimos Mundiales en Pista Cubierta. En Getafe ofreció una exhibición más para proclamarse Campeona de España: Saltó 14,55, se quedó a menos de 10 cm de batir el Récord de España y con esa marca es actualmente la 2ª en el ránking europeo. La coruñesa va a tener una oportunidad de oro (Nunca mejor dicho) en Berlín, y va a intentar conquistar su primer título internacional e incluso, rondar los 14,64 que aún posee Carlota Castrejana como tope nacional. Sus principales rivales serán Paraskeví Papahristou, Hanna Knyazheva, la vigente campeona Patricia Mamona y Kristin Gierisch.

Salto de altura masculino

En Berlín se dará algo histórico en esta prueba, puesto que va a ser la única en categoría masculina que no va a tener representación española. El gran favorito a hacerse con el oro europeo es Danil Lysenko, que es hoy por hoy el único rival que puede plantar cara a Mutaz Essa Barshim, el autoproclamado “Príncipe de las Alturas”. El joven ruso, que aún tiene 21 años, ha conseguido saltar este año la barrera mítica de 2,40, y pocos rivales podrán disputarle el título, entre ellos se encuentran Dzmitriy Nabokau, Mateusz Przybylko o Fabian Delryd. El vigente campeón Gianmarco Tamberi no parece totalmente recuperado de la grave lesión que tuvo en 2016, por lo que quizá no pueda competir por las medallas.

Salto de altura femenino

Esta disciplina, al igual que en el caso de la categoría masculina, no tendrá representación española, lo que quiere decir que Ruth Beitia no podrá defender su título tras su retiro definitivo de las pistas. Al igual también que la prueba masculina, aquí la gran favorita al título es una atleta rusa que puede competir gracias al permiso de la IAAF: Mariya Lasitskene. Curiosamente, en Berlín se le presentará la ocasión de ganar el único título que la falta en su carrera aparte del Olímpico: Ya ha sido Campeona Mundial (Tanto en pista cubierta como al aire libre) y ya ha sido Campeona de Europa en pista cubierta, pero nunca al aire libre (La propia Beitia se lo impidió en 2014, y en 2016 no pudo competir internacionalmente). La presentarán batalla atletas que también han conseguido saltar 2 metros como Elena Vallortigara, Mirela Demireva, Yuliya Levchenko y quién sabe si Nafissatou Thiam, que competirá en el Heptatlón con la vitola de favorita, pero también ha conseguido saltar 2,01 en esta prueba, solo 3 cm menos que la rusa (2,04).

Salto con pértiga masculino

Volvemos a las disciplinas con participación española, y en esta tendremos a 2 atletas. Dídac Salas es el que llega con mejor marca tras haber superado los 5,61, sin embargo, en Getafe fue derrotado por el otro componente: Adrián Vallés, vigente campeón de España y que tiene una mejor marca este año de 5,55 en pista cubierta. Los 2 tendrán un objetivo similar, tratar de pasar la calificación y llegar a la final. El pamplonés lo consiguió en los pasados europeos en Ámsterdam, pero en esta ocasión la tarea será complicada dado el nivel que este año ha habido en la prueba a nivel europeo. El récordman mundial Renaud Lavillenie, el joven Mondo Duplantis, Timur Morgunov y los polacos Piotr Lisek y Pawel Wojciechowski se disputarán, previsiblemente, las medallas.

Salto con pértiga femenino

Para terminar, vamos con una prueba que en Getafe vio cómo rompía todas las apuestas. Antes del Campeonato de España, ninguna atleta tenía mínima para participar en Berlín, y allí lo consiguieron no una, ¡sino 2 pertiguistas! Para rematar, ambas batieron el Récord de los Campeonatos con esa marca: 4,45. Mónica Clemente se llevó el título de Campeona de España y además batió el Récord de España Promesa, pero igual de feliz estaba Maialen Axpe, la subcampeona, que también batió su marca personal. Ambas irán a Berlín con mucha ilusión, y aunque lo tienen difícil para pasar a la final, ¿quién sabe con qué nos pueden sorprender? Las favoritas a llevarse las medallas serán la vigente campeona Ekaterini Stefanidi, Anzhelika Sidorova, Holly Bradshaw, Nikoleta Kiriakopoulou y Angelica Bengtsson.