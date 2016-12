Anuario VAVEL 2016: Usain Bolt, velocidad en forma de leyenda

Usain Bolt. / Foto: VAVEL

El 2016 pasará a la historia por distintos hechos deportivos que se han producido. Y uno de ellos ha sido el que logró el corredor jamaicano en la pista de Río de Janeiro el pasado mes de agosto.

Usain tenía en sus piernas la posibilidad de ser el primer corredor en ganar el oro en la prueba de los 100 metros lisos en tres juegos olímpicos consecutivos. Además, del mismo hito en las pruebas de 200 y 4x100 metros.

Ciertas dudas

Era el año, lo conseguía o no. Bolt tenía muy claro que debía conseguirlo. Siempre ha estado por encima de todos. Pero el 100 era la prueba donde podía fallar.

Algunos dudaban que lo pudiese conseguir, aparentemente no llegaba en su mejor momento, no había hecho ningún atisbo de llegar a sus mejores marcas, aunque la superioridad con que ganó las rondas previas hacían prever al mejor Bolt. No fue así, no se vio la mejor versión del jamaicano.

El 100 despejó dudas

Una vez más demostró tener una competitividad admirable. En pleno declive de su carrera, desde 2009 sus marcas no han vuelto a ser para nada extraordinarias, ha conseguido que ninguno de sus rivales sea capaz de batirle en las grandes citas. Su imponente figura opaca a los demás y consigue superarles como si nada.

Es único, el rey de la velocidad, todos corren a su merced. Aún sin estar en su mejor forma (9.58s) genera un espectáculo inigualable. El atletismo vive de él, todo el mundo está pendiente de lo que hará y como conseguirá sobreponerse al paso de los años. Lo hace con alegría y naturalidad.

El colofón

Había ganado su séptima medalla de oro en tres Juegos Olímpicos. Él era el mejor corredor de 100 de la historia. Pero le quedaban dos retos más, el 200 y el 4x100.

El jamaicano podía irse de Río de Janeiro como la leyenda de la velocidad. Y así lo hizo, el 200 fue suyo, nadie fue capaz de inquietar a la estrella.

Solo quedaba el relevo corto. Jamaica era consciente que debía estar a la altura de Bolt, entraban en la historia si lo conseguían. Jamaica volvió a demostrar que es el país de la velocidad.

Usain había conseguido nueve medallas de oro entre Pequín, Londres y Río de Janeiro. Bolt entraba al olimpo de los campeones. Es único. No hay nadie como él. El 2016 ha sido marcado por los últimos juegos de su vida, y en los que conseguido lo más grande.

Anuncia su retirada

Tras su éxito en Río, Bolt anunció que el próximo año se retiraba de la alta competición. Y para irse, ha elegido una de las ciudades que han visto correr y brillar de la mejor manera al jamaicano. Londres, será la última ciudad donde se vea competir a Bolt. Y en uno de las mejores competiciones, los mundiales de 2017.